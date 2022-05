Két megyei győztese is van annak a pályázatnak, amelyet a Giro d’Italia Grande Partenza 2022 kapcsán hirdettek meg a magyarországi szervezők: a legkreatívabb szurkolói aktivitás cím nyertese Martonvásár lett. Ez nem is meglepő, hiszen a kerékpáros versenyzők mellett vágtató huszárok videója nem csak a hazai, de a nemzetközi sajtót is bejárta. A legjobb településdekoráció cím pedig Zámolyra került. A szervezők szerint a Cavendish-megálló már csak hab volt a tortán.

Forrás: Szabó István

Sallai Mihályt, Zámoly polgármesterét telefonon értük utol, az önkormányzat dolgozóival éppen a testvértelepülésükön, Búcson járnak. Ugyan nem hivatalos látogatás keretében, csak pihenésképpen, ami – valljuk be – nagyon is kijár most a zámolyiaknak (a versenyt megelőzően hosszú hetekig, éjjel-nappal istápolták a művelődési házban elszállásolt menekülteket). A polgármester elmondta, amikor beadta a pályázatot, nem gondolta, hogy van esélyük, de így még nagyobb az öröm. Az elismerés mellé 1,5 millió forint is jár, aminek egyelőre még nincs helye.

A dekoráció - molinók, kidekorált buszmegállók, villanyoszlopokra és korlátokra szerelt rózsaszín biciklik, a focipályán kerékpárokból kirakott Zámoly felirat – a közösség összefogásában valósult meg. A siker ettől talán még értékesebb.