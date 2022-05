A nagyközségben még a nehézségek és az alacsony szőlő­árak ellenére is kitartanak a gazdák, így még mindig leg­alább 200 pince üzemel a településen és ezek jelentős része az Iznai dűlőben található, tudtuk meg Turi Balázstól. Csernye polgármestere elmondta: – A szőlősgazdák többször jelezték önkormányzatunk felé, hogy a szőlők és gyümölcsfák hajtásait, terméseit gyakran pusztítja a vad, ezért pályázatot nyújtottunk be kerítés építésére az Iznai dűlők északi és nyugati részének védelmében. A közel 16 mil- lió forintos támogatásnak köszönhetően megkezdődhetett az összesen 1680 méter hosszú kerítés építése, melyhez akác- oszlopokat és ponthegesztett vadhálót használnak.



A település vezetőjének beszámolójából kiderült, hogy a kerítésen a Dózsa és a Kossuth utca felől lesznek nyílások, ahol a közlekedés biztosított lesz a későbbiekben is. Ezeket az átkelési pontokat vadriasztókkal látják el, hogy az állatok ott se tudjanak bejutni a szőlőskertbe.

Ezzel azonban még nem valósult meg a tökéletes védelem, így további terveik is vannak. Turi ezzel kapcsolatban azt mondta: – Önkormányzatunk célja, hogy az egész terület elkerítését megoldja, valamint, hogy további infrastrukturális fejlesztéseket hajtson végre.

A nagyközség a végleges védelem érdekében további pályázati lehetőségeket keres, de sokan már most is bíznak a jelenleg kiépítés alatt álló kerítés hatékonyságában.