A polgármester köszöntőjében megható szavakkal hangsúlyozta, a város is nagyon sokat köszönhet a fiataloknak. Köszönheti azokat a hangulatokat, amiket csak a fiatalok tudnak megadni neki.

– Akár a kicsit hangosabb péntek és szombat esti belvárost vagy a városi diákünnepségeket, amit már tőletek kapott ennek a városnak a közössége. Remélem, úgy érzitek, ti is kaptatok ettől a várostól, mert tudnotok kell, hogy ez a város mindig az otthonotok lesz. És ha éppen lehajtanátok a fejeteket, vagy éppen feladnátok, akkor ez a város és az a közösség majd felemeli, és ott lesz nektek támaszul. A jövő hét nem lesz könnyű, de biztató a hír, hogy túl lesztek rajta – fogalmazott Cser-Palkovics András. Arra kérte az érettségi előtt álló diákokat, bármilyen vizsgára is készülnek éppen, előtte rázzanak egymással kezet, kívánjanak sok sikert.

A ballagáson részt vettek még Mészáros Attila és Lehr­ner Zsolt alpolgármesterek, Török Szabolcs, a tankerületi központ igazgatója, Vörös Csaba, a Székesfehérvári Intézményi Központ főigazgatója is.

Still Péter, a Ciszterci Szent István Gimnázium végzős diákja, a Szóval győzni! bajnokság különdíjasa búcsúzott a ballagók nevében. Szavai elgondolkodtatók voltak, ahogy azokról a diáktársaktól beszélt, akik olyan akadályokkal kellett hogy megküzdjenek, amelyek más számára hihetetlennek tűnnek. Volt, akit betegség vagy családi körülmények hátráltattak, de most ők is itt vannak. – Erősebbek vagytok, mint hinnétek! – tette hozzá.

Az ünnepség fényét Zsigmond Lala és Sári Attila a Stringers Vonósegyüttes kíséretében emelték. A műsor kezdetén a Himnusz szólt, majd George Groban Mit ér egy hang című dalát adták elő. Miközben az intézmények kép­viselői felkötötték szalagjaikat a város zászlajára, a Republic dala szólt, az Ezt a földet választottam.