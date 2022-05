Az eseményen Jobb Gyula köszöntötte az egybegyűlteket. Majd a településvezető arról beszélt, hogy az új buszforduló kialakítására azért volt szükség, mert a jelenlegi buszvégállomás a település belső részén található. Ezért a buszjárat nem érinti a település valamennyi pontját, illetve távol esik a 6-os főút melletti megállóktól – pedig jelentős utasforgalom bonyolódik. Az önkormányzat a beruházásra közel 45 millió forint vissza nem térítendő központi költségvetési támogatásban részesült, így a projekt megvalósításával lehetővé vált az igényekhez illeszkedő infrastruktúra-szolgáltatás bővítése.

A polgármester megköszönte a Volánbusz Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. megjelent képviselőinek, Tímár Gábor tervezőnek, a kivitelező Duna-Via Építőipari Kft.-nek, a helyi hivatalnak és a képviselő-testületnek a csapatmunkát. Kiemelte, hogy Magyarország Kormánya és a Fejér Megyei Közgyűlés támogatása nélkül ez a projekt sem valósulhatott volna meg, majd átadta a szót Mészáros Lajosnak. A térség országgyűlési képviselője elsőként a település lakóinak a támogatását köszönte meg a választáson, amely eljuttatta a parlamentbe. Majd gratulált és örömét fejezte ki, hiszen az új buszforduló a parkolókkal jelentősen megkön - nyíti majd a kulcsiak életét – fejtette ki a térség képviselője.

Molnár Krisztián, a Fejér Megyei Közgyűlés elnöke azt mondta, mindig nagyon jó érzés, ha olyan beruházás átadására érkezhet, mint a kulcsi is, amely a lakosság komfortérzetét, közlekedésbiztonságát növeli, és nem utolsósorban lehetővé teszi a kulturált parkolás lehetőségét is. – A forrás folyamatos, ezért is nagyon fontos, hogy a település vezetése és az ország egy irányba haladjon, egy felé húzzon. Az országgyűlési képviselő nagyon fontos kapocs e tekintetben, és a választással immáron ez is beteljesült.

Köszönjük a kulcsiak támogatását – hangsúlyozta az elnök. Molnár Krisztián arról is tájékoztatott, hogy júniusban nagyságrendileg mintegy 100 millió forint érkezik Kulcsra a közgyűléstől. Jelenleg az igények felmérése és a pontos egyeztetés folyik, de az elnök hangsúlyozta, hogy a kulcsi lakosság számíthat a közgyűlés támogatására.