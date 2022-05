Köztük volt az Önkéntes Tűzoltó Egyesület Pázmánd is. A felajánlást akkor az egyesület nevében, az elnök Ambrus Sándor vette át. Ez az összeg mára „beérett” és „láthatóvá” is vált az önkéntes tűzoltók részére. A legutóbbi heti gyűlésükön három önkéntes próbálhatta fel a korábban méretet vett és most a méretükre gyártott vonulós, Rosenbauer típusú ruhákat, amely sokkal könnyebb és lazább szerkezetű az eddiginél. A jövőben, - remélhetőleg mihamarabb, - egy terv szerint, valamennyi önkéntes tűzoltó egységesen, ilyen a ruhában fog vonulni.

Forrás: E. Várkonyi Péter