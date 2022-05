Az év első falunapjaként szervezte az önkormányzat Szőlősy Attila és képviselőtársaival. Az immáron hagyománynak 2. számítótúrópörkölt fesztiválon a főzés mellett számos programmal várták a más telpülésekről is idelátogatóknak, mondta el Szőlősy Attila polgármester. Zene, tánc, mulatság övezi a közösségi eseményt, s finom falatokkal várják a falu lakóit. Jelentős létszámú erdélyi közösség él a településen, ők szülöföldjük étkeivel is kedveskedtek reggel: vinetával, azaz padlizsánnal, különféle lekvárokkal, frissen sült tepertővel. A főzőversenyt is a Baracskai Erdélyi Közösség csapata nyerte disznótörös pörköltjével. Mellé párolt káposztát kínáltak vastag, azaz kőtt -kelt - palacsintával. Több zenei együttes lépett fel, a Pedrofon zenekar nagy sikert aratott, s fergeteges diszkóval zárult késő este a szezonnyitó találkozó.

Forrás: Község