– Május 28-án ünnepi istentiszteletre kerül sor a templomtorony megújulása alkalmából, amely egyébként a falu egyik legrégebbi épülete is. A református templom külső megújulása nem csupán a gyülekezet tagjainak, de nekünk, az itt élőknek is fontos, hiszen Iváncsa egyik legszebb, legimpozánsabb épülete kapott új külsőt. Az állam és az egyház mellett számos magánszemély, és az önkormányzat is támogatta a munkálatokat. A vasárnapi istentiszteleten Hajdú Szabolcs Koppány, a Vértesaljai Református Egyházmegye esperese hirdet igét. De ezen a napon, a Hősök napján emlékezünk az I. és II. világháború iváncsai résztvevőire is. Hagyomány településünkön, hogy a világháborús emlékművek megkoszorúzásával, az áldozatok nevének felolvasásával, ünnepi műsorral rójuk le tiszteletünket hőseink előtt – mondta el Molnár Tibor polgármester.