Hosszú évek óta áll már a Vörösmarty téren az említett épület, az idő vasfoga pedig sajnos nem kímélte az ingatlant sem. Néhány hónapja egy sarokerkélyének rossz állapota okozott némi riadalmat az arra közlekedők és az ott élők számára. A balesetveszélyes állapotot azóta megszüntették, ahogy arról szintén beszámoltunk lapunkban, információink szerint azonban azóta sem történt jelentősebb előrelépés az ügyben.

Teljes felújításra lenne ugyanis szükség. Ezt a lakók is érzik, és nagy vágyuk, hogy ez a nem túl távoli jövőben meg is történjen. Egy, a házban élő személytől úgy tudjuk, az összetartó közösség nem vár tétlenül, mindent megtesznek annak érdekében, hogy minél nagyobb önerővel tudjanak hozzájárulni az ingatlan korszerűsítéséhez. Szükség lenne viszont az önkormányzat támogatására is. Amihez – a lakótól kapott információ szerint – ebben az évben be is nyújtották a szükséges dokumentumokat, idén viszont nem nyerték el a támogatást. Mint mondta, bíznak abban, hogy jövőre ez már sikerülni fog; a lakók tenni akarása nem elegendő, mert a társasház még így sem tudja előállítani a szükséges összeget. Úgy tudjuk, már vállalkozót is találtak, aki elvállalta, hogy a jövő évben elvégzi a felújítási munkálatokat, de ehhez szükségük lenne a sikeres pályázatra.

Az ingatlannal kapcsolatban felkerestük a város önkormányzatát is, tőlük többek között azt kérdeztük, hogy a szóban forgó épület számíthat-e valamilyen formában a város segítségére. Amint megkapjuk az önkormányzat válaszait, természetesen azokat is közöljük.