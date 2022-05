Kezdésnek szánták, s bíznak a folytatásban. Az első vadászmajális gazdag esemény- és programkínálattal emelte rangját a magukat a Váli-völgy kapujaként emlegető településen. Császár Roland polgármester nyolc vadásztársasággal fogott össze, s halászati, vadászati és természetvédelmi majálist rendezett szórakoztató és elgondolkodtató, gyönyörködtető és gasztronómiai élményekkel kecsegtető kínálattal. Szelíd farkasok sétáltak pórázon, hintón és gumirádlis kocsin falunéző körutat tettek a motorizált nemzedékek, a körhinták díját az önkormányzat állta. Sütöttek-főztek, trófeakiállításban gyönyörködhettek, este Pataki Attila adott koncertet.

A hajdan a munka ünnepének kinevezett május 1-je a keresztény egyházban munkás Szent József ünnepe évszázadok óta, s persze a legszebb hónap dicséretéül is szolgál. Császár Roland polgármester sok új szokást vezetett be megválasztása óta, testülete, a civil szervezetek és a barátok pedig mellé állnak, ha kéri őket, a helyiek is megsokszorozzák erejüket. Nemrégen választották meg a Várady Vadásztársaság elnökének: szenvedélyes vadász, tavaly ősszel felkérte a környék nyolc vadásztársaságát, jöjjenek el május 1-jén a kajászói nagyrétre. Hozzanak magukkal fegyvert, trófeát, élő állatot, egy-egy kondér jóféle ételt, s mutassák meg magukat.

Kajászón kutyabemutatóval is várták az egészen késő estig tartó vadászmajálisra érkező látogatókat

A vadászok és a gazdák, a természetvédők időnként szemben állnak egymással, de ennek nem kell így lennie, mondta Könyves László állatorvos, az Őzbak Vadásztársaság elnöke. Kajászón nincs vadásztársaság, többen „osztoznak” a területen, az Őzbak csapata Tordas, Gyúró, Kajászó és Martonvásár meghatározott területén vadászik, illetve végez vadgondozást, természetvédelmi feladatokat. E vidékre a legjellemzőbb nagyvad az őz, szeret itt az erdőszélen, a Mezőföld peremén, rajzolt gyors képet Könyves doktor, s hozzátette: sok a kerítés az élőhelyük zsugorodását meg­élő vadjainknak.

Sétáljunk az utakon, a mezsgyéken, a fasorok mentén, s vigyázzunk rájuk. A Barátság VT, a Baracska völgye, a Vál-völgye, a Váli-víz völgye és a többi társaságoknak önálló sátruk volt, lehetett a képviselőikkel beszélgetni.

A Mohosz kajászói tógazdasága halászlét kínált, a szülői önkéntesek a lángos, sütemény bevételét az iskolának gyűjtötték. Englerné Vabrik Jolán egyesületi elnök hozta el a Kajászó értékei helytörténeti könyv legfrissebb kiadványát. Gálné Kovács Marianna, Molnár Regina oroszlánrészt vállaltak sokakkal együtt a szervezésben, Kamocsa Zoltán a fogatával, Kovács Lajos a hintajával vitte Kajászó körül a látogatókat. Horkai Zoltán szelídített vadakkal körözött: dámvadat, farkast, csíkos hátú vadmalacot simogattak meg a legbátrabbak. A Dudva tanya állatpanzióját a kutyák iránt elkötelezett testvérpár, Emese és Erzsébet mutatta be, s nagy sikert aratott a speciális keresőkutya-bemutató és a településen tartott terápiás célú izlandi lovak meglátogatása.