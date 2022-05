A legfrissebbeknek a főzőverseny csapatai, valamint a fogathajtóverseny résztvevői bizonyultak. A bográcspárbaj Faragó András Topival, Domokos Lacival, R. Kárpáti Péterrel és a Rippel fivérekkel zajlott, a nap házigazdája R. Kárpáti Péter színművész volt. Az önkéntes tűzoltók bemutatóját gyermek ügyességi játékok, kézműves foglalkozások követték, és megnyílt az egészségügyi sarok is. A vidámpark legnépszerűbb eszközei között a lánchintát és a dodzsemet is felfedezhettük. Volt itt minden, mint a búcsúban! A délelőtt folyamán kezdetét vette a megyei kettesfogathajtó-bajnokság pontszerző akadályhajtása, látványos harcművészeti bemutatót tartott a Sárosdi Kempo Sportegyesület. Domokos Laci székely dumaszínházzal köszönt be, a gasztrozsűrizést a Rippel fivérek vezényelték, s később talkshowt és manézs-varázst is prezentáltak. Jó ebédhez szólt a nóta Lakatos Dórival, majd Dézsenyi Zsófi kevert pörgős slágermixet. A színpadi programok sorát a Forquality Hiphop tánccsoport erősítette, Kohautek Csaba retró dalokkal szolgált, az operettgálán Faragó Topinak és barátainak tapsolhatott a nagyérdemű. Fellépett a Dreams zenekar és a Seregélyesi Linedance tánccsoport.