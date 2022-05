A pap a délelőtti misén megáldotta és sok sikert kívánt a tavalyi évben, Tatán, az országos tűzoltóversenyen első díjat nyert fiatal fiú önkéntes tűzoltóknak. Ők nyáron a szlovéniai Celjében indulnak a nemzetközi tűzoltó versenyen. Mellettük a tűzoltó lányok is felsorakoztak és hallgatták a nekik is szóló áldást, mert ők is eljutottak erre a versenyre. E programmal egy időben a pázmándi polgárőrök, a közelmúltban kapott új autójának kis jutott a papi jókívánságból és áldásból. A rendkívüli szertartást a tűzoltó szertárban folytatták az önkéntesek, ahol fehér asztal mellett sütemény és üdítő is jutott mindenkinek.