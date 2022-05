Mintegy kétszáz négyzetméteren közel nyolcvan kiállító mutathatta be kincseit és kollekcióit a Videoton Oktatási Központban. Az idei Alba Regia Nemzetközi Ásványbörze és Ékszervásár területén drágakövek, csiszolatok és kövületek tárultak az érdeklődő szemek elé. Lizardit, szerpentin, lepidolit, karneol – csak néhány ásvány a megannyi közül, amely csillogó-villogó mivoltával elbűvölt a gyerektől a felnőttig minden korosztályt. Ezekből is készültek egyebek mellett medálok, karkötők, nyakláncok és gyűrűk, valamint kulcstartók.

A gyerekek a bejárattól nem messze máris munkához foghattak: kezdődhetett az aranymosás! Aki végzett a kincskereséssel, az akár homokképek készítésével is folytathatta a napot. A sorok között felbukkantak különleges darabok is: voltak fluoreszkáló ásványok és olyan kavicsok, amelyek víztisztító tulajdonságúak, sőt, feltűnt a színen a 2022. év ásványa címet elnyerő magnetit. A bevállalósak választhattak zsákbamacska ásványokat, aki pedig inkább a szemének hitt, az akár saját maga által összeválogatott, bögrében mért kincseket is hazavihetett.