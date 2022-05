A Koronás park kiszolgálóépületének bérlése cukrászda üzemeltetése céljából tárgyban hirdetett a városgondnokság bérleti pályázatot, melynek határideje május 18-a délelőttjén lejárt. A szerződés tárgyát képezte a kiszolgálóépület egészének használata, beleértve az épülethez csatlakozó teraszt is.

Bozai István városgondnok a tenderrel kapcsolatban nem tudott jó hírekkel szolgálni, ugyanakkor már vannak ötleteik a hasznosítással kapcsolatban.

– Sajnos eredménytelen lett a pályázat, nem jött érvényes pályázó, úgyhogy elkezdtünk más irányú hasznosításon gondolkodni. A pakliban az is benne van, hogy nem biztos, hogy kiadjuk, akár játszóház is lehet belőle, ugyanis a közösségi oldalon a szülők részéről ez az igény is felmerült. Végső döntés még nincs, igyekszünk körüljárni a következő időszakban a kérdéskört. A Koronás park természetesen jelenleg is zavartalanul üzemel, a szociális blokkok megvannak – nyilatkozta a Fejér Megyei Hírlap kérdésére Bozai István.