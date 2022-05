Így kezdődik az utca egyik lakójának, Mohl Lászlónak a levele, amellyel szerkesztőségünket megkereste néhány napja. Ebből kiderült, a lakókat leginkább az aggasztja, hogy a gázvezeték cseréjéhez április 20-án kezdték kiásni az árkot, amely aztán hosszasan úgy is maradt. Az utcában emiatt kialakult állapot nehezíti a közlekedést az ott lakók számára. Az érintett gázvezetéket végül kicserélték, ám a május 19-én elvégzett, az új vezetékre történt átkötés után sem temették vissza az árkot: a nyomás alatt lévő vezeték továbbra is minden védelem nélkül maradt az úttest melletti részen (is).

A lakók megkeresték az illetékes szolgáltatót, az E.ON-t, ahol azt ígérték az átkötés napján, hogy másnap – értsd: május 20. - betemetik az árkot és visszaállítják az utca eredeti állapotát. Ám – kifogásolta a levél írója – az árok még napokkal később is nyitottan tátongott. „Nem gondoljuk, hogy egy nyomás alatt lévő, nyitott árokban lévő gázvezeték ne lenne veszélytelen, felelőtlenségnek tartjuk a munkálatok elhúzódását.” – zárul az írás.

Forrás: Mohl László

Lapunk természetesen megkereste az E.ON-t is, akiktől megkérdeztük, pontosan milyen munkákat végeztek az érintett területen. Válaszukból megtudtuk, hogy az elmúlt időszakban több, mint egy kilométeres szakaszon földgáz elosztóhálózati fejlesztést valósítottak meg a szakemberek, melyek során új elosztó gerincvezetéket építettek ki leágazó vezetékekkel és előkerti felállásokkal. Emellett sor került a gerincvezeték bővítésére is, hogy az elosztóvezeték kapacitását növeljék. Ez a munka érintette a Nefelejcs utca 120 méteres szakaszát. A gázszolgáltató úgy tájékoztatott, hogy a Nefelejcs utcai részt direkt a munkafolyamat végére időzítették a szakemberek, hogy az ott folyó munkálatok a lehető legrövidebb ideig zavarják a szűk utca lakóinak közlekedését. „Azokat az árkokat, amelyek nem tartalmaztak átkötéseket és a rekonstrukciós munkákhoz sem feltétlenül voltak szükségesek, a kivitelező a csőfektetés és a nyílt árkos felülvizsgálat után visszatemette. Az átkötések ideje alatt azonban a munkavégzéshez szükséges volt az árkok nyitva tartása. A helyreállítást, visszatömörítést, valamint az aszfalt kijavítását a Nefelejcs utcai szakaszon az ütemezés szerint 2022. május 24-én, kedden megkezdte a kivitelezést végző vállalkozó.” – állt az E.ON válaszában.

A történethez hozzátartozik, hogy a valóságban az árkot nem temették vissza, ahogy az a szolgálató lapunknak megküldött válaszában áll, és a munkaárok betemetése is - a panaszos levelet író Mohl László tájékoztatása szerint – az ígérthez képest egy nappal később, május 25-én délelőtt kezdődött meg. A lakók a mostani eset után viszont már előre tartanak attól, hogy az ősszel esedékes elektromos kábel lefektetése vajon meddig tart majd és milyen kellemetlenségekkel és kényelmetlenségekkel jár a Nefelejcs utcában.