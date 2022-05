A pályát az óvodások ugyan már kipróbálhatták kismotorjaikkal és biciklijeikkel, ám mégis izgatottan sorakoztak fel előtte kedden, hiszen a közlekedési táblák csak most kerültek a helyükre. Ahogy azt Metzgerné Speier Katalin, a Szári Német Nemzetiségi Önkormányzat által fenntartott Szári Napsugár Kindergarten Óvoda és Bölcsőde vezetője elmondta, régi vágyuk volt egy szilárd burkolatú terület kialakítása az udvaron, ahová eső után is ki tudnak menni a gyerekek játszani. Az már csak hab a tortán, hogy erre a felületre utak is kerültek, így még izgalmasabb lehet a játék!

– Az anyagi lehetőségeink némileg jobbak ugyan, mint sok más óvodának, mégsem volt elég pénzünk arra, hogy ezt az álmunkat megvalósíthassuk. Ekkor sietett a segítségünkre a Szárról részben Amerikába elszármazott Hasenfratz család, akik tíz éve rendszeresen támogatják a falu szervezeteit, egyesületeit, így az óvodát is. Ők adományoztak nekünk 4,5 millió forintot, amihez a fenntartónk további egymilliót tett – mondta az óvodavezető.

A Napsugár Óvodába jelenleg 105 újbarki és szári kisgyermek jár, akik számára kedd délelőtt játékos KRESZfoglalkozást is tartott a Bicskei Rendőrkapitányság egyik munkatársa. Az átadón a család képviseletében megjelent Hasenfratz József is.