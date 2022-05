A házigazda a 137 éves Váli Önkéntes Tűzoltó Egyesület (VTE) kiváló helyszínen, ideális időjárási körülmények között fogadta a résztvevőket, köztük sok gyermeket, fiút és lányt. A hazaiak vitték el a legtöbb díjat.

Az eszközök szerényebbek, mint a hivatásosoké, retró-eszközhasználatot is versenyszámként hirdettek éppen ezért. A tűzoltóautókat sem használták, viszont a szivattyúk, tömlők villámgyors használata, összeszerelése, a vízsugárral való célbatalálása képezte a versenyfeladatokat. Ezúttal ez sport és játék, de az életben, éles helyzetben ezek életmentő folyamatok, mindannyian tudjuk, s ezen önkéntes fiatalok közül sokan választják életpályaként is a tűzoltóságot.

Forrás: Zsohár Melinda / Fejér Megyei Hírlap

A váli önkéntes és önkormányzati tűzoltók, köztük többen korábbi hivatásos tűzoltók - Nagy István, Váradi Roland, Vabrik Zoltán, valamint Kocsis Bálint helyhatósági képviselő és szintén tűzoltó igen büszkék voltak, mert az eredményekkel taroltak a váliak. A különböző kategóriákban csaknem mindenütt az élen végeztek. Nagy hagyomány, sok tapasztalat és érzelmi elkötelezettség jellemzi a helyi csapatot, itt szinte minden családban volt, van, lesz tűzoltó.

A versenyen Molnár József, a 49 tagszervezetből álló Fejér Megyei Tűzoltó Szövetség elnöke méltatta a verseny magas színvonalát, maga is aktívan értékelte a csapatokat. Az önkéntes segítők, szervezők, bírálók is így vélekedtek. Rabóczki Zsolt versenybíró, csókakői önkéntes tűzoltó, a Fejér Megyei Katasztrófavédelem hivatásosa, igazgatósági tag bajtársaival egyetemben ugyanezt erősítette meg. Egy csapat több futamban is részt vett, fiúk, lányok, nők és férfiak felosztásban, négy pályaszakaszon, látványos váltásokban.

Kilenc Fejér megyei településről érkeztek a versenyzők: Vál, Bicske, Pusztaszabolcs, Tabajd, Vértesboglár, Mór, Velence, Pázmánd és Gyúró önkéntesei mellett meghívták a szomszédos Komárom-Esztergom megyei Vértessomló csapatát, mert ők már elnyerték a részvétel jogát Szlovéniába, a nemzetközi önkéntes tűzoltók vetélkedésére.

A pázmándi fiúcsapat szintén utazik Szlovéniába – egyi tagjuk, a tizenéves Szombathy Ádám arra a kérdésre, hogy mi a jó ebben az egész „tűzoltósdiban”, azt felelte: a becsület!