Amint azt a Fejér Megyei Hírlapnak Albertné Tiringer Mária polgármester elmondta, a Cecei Római Katolikus Plébánia nyerte el a Magyar falu program támogatását, amely százszázalékos intenzitású, tehát a teljes beruházást fedezi. Nos, a cecei plébániához tartozik Sáregres is, mindként településen Helter István a plébános. Együttműködik a projekt sikerében az egyház és a sáregresi önkormányzat.

A polgármester kifejtette, hogy a közösségi térként működő épületrész rossz állapotban van, megsüllyedt, repedtek a falak, régiek a nyílászárók, nem megfelelő a fűtésrendszer. Sőt, az új tető, az új cserepek még inkább nyomják az épületet, úgyhogy tényleg kell a gyors beavatkozás. Idén minden bizonnyal meg is valósul a beruházás. Éppen kérik be az ajánlatokat a lehetséges kivitelezőktől.

– Ez egy teljes felújítást jelent, alá fognak falazni, a repedéseket kijavítják, vízszigetelést, homlokzatszigetelést, födémszigetelést, tehát teljes körű szigetelést kap az épület. Természetesen a belső felújítások is megtörténnek: a nyílászárók cseréje, a vizesblokk felújítása, a fűtés a korszerűsítése – sorolta. Az épületrész azért is fontos, mert ott található a kápolnát is kiszolgáló szociális blokk.