Közel 14 milliárd forint kormányzati támogatás, 6000 négyzetméter, három szint, 112 ágyon folyó ellátás. Így nézne ki, ha röviden, pusztán számadatokkal szeretnénk összefoglalni a Fejér Megyei Szent György Egyetemi Oktató Kórház új belgyógyászati tömbjét. A fejlesztés a Modern városok programnak köszönhetően valósul meg. A Szent György Kórház új épülettömbjének alapkőletétele 2022. március 22-én, Kásler Miklósnak, az emberi erőforrások miniszterének részvételével történt meg. Csizmadia Gergely elmondta, hogy a BMSK Zrt. és a kórház által közösen megvalósítandó beruházás során három épületet bontanak el: a sokak által csak volt belgyógyászatként ismert épületet, a pulmonológiai, valamint egy használaton kívül álló kiszolgáló épületet, amelyek alapterülete megközelítőleg 2600 négyzetméter.

Az új belgyógyászati tömb a kórház területének közepén helyezkedik majd el, részben a volt pulmonológiai épület helyén, részben egy eddig parkként használt területen. Az első szinten az infektológiai, a második emeleten a pulmonológiai, a harmadik szinten pedig az onkológiai ellátás kap majd helyet, és az épületben működnek majd tovább a hivatkozott szakmákhoz kapcsolódó ambulanciák is. Mindez azt jelenti, hogy az új épületben összesen 112 ágyon, három osztályon folyik majd a betegellátás. Ezzel kapcsolatban viszont fontos hangsúlyozni, nem kapacitásnövelésről van szó, hanem a már meglévő kapacitások áthelyezéséről. Az építkezés területén jelenleg közműkiváltási munkálatok, valamint ütemezett bontási folyamatok zajlanak, miközben a végéhez közeledik a rendelkezésre álló építési engedély alapján a kivitelezési tervek elkészítése.

A közműkiváltással azt kell biztosítani, hogy a meglévő épületek kiszolgálása, plusz az új épület többletkapacitása biztosított legyen – foglalta össze a koordinációs menedzser. A tervek szerint hamarosan megkezdődnek az alapozási munkálatok, majd az ütemezett építkezés eredményeként 2023 utolsó negyedévében elkészül a kórház új tömbje. Emellett felújítják a kórház területén található – közel 900 négyzetméter alapterületű – összekötő folyosót, amelyen keresztül az új épület közvetlenül is bekapcsolódik majd a kórház vérkeringésébe, valamint a hotelépület, a diagnosztikai tömb és a szakrendelő épületének légtechnikai fejlesztése is megvalósul. A projektben új, belső parkolókat alakítanak ki, valamint megtörténik majd a teljes építési terület rendezése is a munkálatok befejezését követően. Az elektromos autók számára töltési lehetőséget is biztosító 80 állásos belső parkolók kialakításával befejeződik a több éve tartó parkolófejlesztés.

A projekt részeként 2020-ban a külső parkolók kialakítása megtörtént, melynek keretében egyrészt a Seregélyesi út – Kikindai utca kereszteződésnél egy 156 állásos, valamint az Erzsébet utcai régi iparvágány helyén egy 52 állásos parkoló épült ki. A két parkoló megépítésével, 208 férőhellyel bővül a kórház környezetében kialakított ingyenes parkolók száma, amely a betegek parkolási problémáját a kórház közelségében képes rendezni. Csizmadia Gergely kiemelte, hogy a beruházással kapcsolatos munkálatokról mind az ellátásra érkező betegek, mind pedig a környéken élők a területen kihelyezett információs táblákon keresztül, valamint az intézmény közösségi felületein és weboldalán kapnak tájékoztatást.

A koordinációs menedzser kéri a betegek, látogatók és a környéken élők türelmét és megértését az esetleges nehézségek miatt. Kiemelte, hogy a beruházás megvalósításával a cél nagyon fontos: magas szintű, 1-2 ágyas, részben akadálymentesített kórtermekben, önálló vizesblokkal és az ambulanciák, vizsgálók a mai kor elvárásának megfelelő környezettel biztosítsák majd a betegellátást, a lakosság szolgálatában.