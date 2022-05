A Székesfehérvári Egyházmegyei Karitász fenntartásában működő Szent Kristóf Ház fejlesztéseinek és programjainak anyagi alapját az V. Jótékonysági Adventi Futás és IX. Székesfehérvári Jótékonysági Estély bevétele adta, ez összesen mintegy 8,3 millió forint volt. – Az elmúlt két év nem volt könnyű, de mindig, amikor egy kis levegőhöz jutottunk, egy kicsit szabadabb volt az élet, elkezdtünk dolgozni az élményszerzésen, a különböző fejlesztéseken.

Elmondhatjuk, hogy óriásit léptünk előre. Érdekes volt megtapasztalni, hogy egy-egy programnál a fiatalok lendülete mennyire tovább vitt minket. Hogy csak egy példát mondjak: régóta kertészkedünk, ez is egy élmény – habár van vele munka –, a fiatalok szívesen részt vállalnak belőle. Amikor elkezdődött az udvaron a magaságyás kialakítása, újabb és újabb ötletek jöttek, így aztán elindult egy park, végül egy mezítlábas tanösvény kialakítása. Jó néhány hétig dolgoztak rajta a fiatalok, talicskákkal vitték a köveket, gyűjtötték a tanösvényhez szükséges anyagokat. Nagyon jó volt látni, hogy ezzel is plusz élményhez juthattak – mesélt a megvalósult ötletről Magyar László, a Szent Kristóf Ház intézményvezetője.

A kert kialakítása mellett a közös sütés-főzés és a számos kirándulás is újabb és újabb élményeket adott a fogyatékkal élő fiataloknak. A közös kirándulások során csobbanhattak a Balatonban, megnézhették a pannonhalmi apátságot, állatokat simogathattak Börgöndön, valamint a fehérvári programok mellett jártak többek között Zalahalápon, Sukorón és Budapesten is. Élményeiket tematikus fotótablókon is megörökítették. A támogatásból vásárolhatott az intézmény olyan hangszereket, amelyek használatát a fiatalok is könnyen elsajátíthatták, így ma már egészen komoly együttesként állnak közönség elé, s előadásukat hallva bárki számára egyértelművé válhat, a zene szeretete mindannyiukban megvan.

Jutott forrás egy egészségmegőrzési programra, vásárolhattak egy mozgásukban akadályozottak szállítását segítő speciális járművet, valamint a Szent Kristóf Ház épületén is számos bővítés, fejlesztés megvalósulhatott, teljesebbé téve a mindennapokat.