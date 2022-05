A Hiemer-ház Boross termében tartott tájékoztatón a politikus az ukrán menekültek támogatásával kapcsolatban elmondta, hogy hátrahagyták mindenüket, és sokan közülük kimerülten, sőt betegen érkeztek, ami komoly kihívás elé állította a szociális szektort. Másik súlyos gondként az merült fel, hogy két hónap elteltével még mindig akadozik a kommunikáció, az ukrán nyelvű tájékoztatás, ezért itt is megérett Juhász szerint az idő egy finomhangolásra, azt viszont örömmel üdvözölte, hogy végre elindult a menekült gyerekek online oktatása.

A sportot, azon belül a sóstói stadiont is kiemelt ügynek tartja Juhász, aki elmondta, hogy a Mol Aréna elé kerül Kovács Ferenc mesteredző emlékműve, és hogy legalább ilyen fontos lenne egy ilyen szoborral adózni Bencsik Pista bácsi előtt, hiszen az ő idejében lett a Videoton mint klub fontos név, akkor készült a stadion is, és akkoriban, a 80-as évek derekán érkezett a nagy siker is.