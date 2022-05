Az esemény egyik vezetője maga a polgármester volt, aki maga is amatőr madarász. Temesvári Krisztián lapunknak elmondta: – Megnéztük a Károlyi-kastély parkjában még ősszel kihelyezett madárodúkat, és szén-, illetve kékcinegecsaládokra bukkantunk a mesterséges odúkban, melyekben akár tíz-tizenkét fióka is lakhat egy fészekben. Hallottak szép hangú sárgarigót, éhes seregélyeket, és tanúi lehettek egy hollócsalád perlekedésének is a kastélyparkban tartott környezetismeret-órán. Temesvári úgy fogalmazott:

– Amatőr madarászként is fontosnak tartom a környezettudatos nevelést és az élménypedagógia használatát. Ehhez elengedhetetlen az, hogy megmutassuk az ember és a környezet, a madarak és a kert viszonyát. Így, kézzel fogható, interaktív módon, vagyis az odúkat leemelve, belekémlelve sokkal jobban megragadnak a tudnivalók a gyermekfejekben, mint hagyományos módon, az iskolapadban, a könyv felett ülve. Az eseményen jelen voltak a házigazdák is, Károlyi Angelica és Zsolnai Balázs, a kastélypark kertésze is.