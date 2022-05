Zene, tánc, hamburger, lángos és önfeledt jókedv – ez mind megtalálható volt szombaton a Váli-víz mentén elterülő kultúrparkban, ahol ismét jótékony cél jegyében gyűltek össze a helybéliek. Szombaton tartották ugyanis – a szeptemberi futás után – a második jótékonysági rendezvényt a helyi játszótérért. Egy váli apuka ötletén alapul a kezdeményezés, aki a Váli-víz melletti, kissé elhasznált játszótérből szeretett volna egy nagyszabású játszóparkot kialakítani. Ötlete megvalósításához a település vezetőjében és lakóiban is partnerre talált.

Örömmel mondhatjuk, hogy a kezdeményezésnek már látványos eredménye van, a játszótér immár egy mérleghintával, egy körhintával és kosárhintával bővült, valamint a régen várt kalandvárat is felavathatták és birtokba vehették a gyermekek. A most befolyt összegből ivókúttal és mászópiramissal gazdagodhat a gyerekparadicsom. A nap során kürtőskalács és lángos is várta az éhes szájakat, aki pedig a nagy melegben inkább valami hűsítőre vágyott, az a csavart fagyi felé vehette az irányt.

Nagy sikert arattak a színpadi előadások: felléptek többek között a Mányi Mazsorettek és a Dinasma hastánccsoport, valamint a Válinka néptánccsoport tagjai. A délután második felében az énekes produkciók mellett látványos buborékshow és Tűzvarázs-bemutató várta az érdeklődőket.