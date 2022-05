A Fejér Megyei Hírlap és a feol.hu szerkesztősége izgalmas és értékes nyereményt ígérő játékot indított ünnepek előtt: a Húsvéti Milliók online kvízjátékon a résztvevőknek egy dolguk volt: ha naponta ellátogattak a feol.hu oldalára, s megkeresték a nyerő cikket a címoldalon és sikeresen megválaszolták a matricával jelölt napi kérdéseket, esélyt kaptak arra, hogy övék legyen az 1 millió forintos főnyeremény. Szabó Ferencné Bea rendszeresen részt vesz játékainkon, így talált rá az interneten erre a lehetőségre is – ezt már ő maga mesélte, miután neki kedvezett a szerencse a húsvéti játékon, és az ő számláján landolt az 1 millió forint. Érdemes volt hát napi és heti szinten is játszania. A székesfehérvári családanya boldogan mesélt:

- Nem is szóltam a családnak, hogy játszom, hiszen rendszeresen részt veszek hasonló játékokon. Volt már pár kisebb nyereményem, de most, amikor felhívtak, hogy enyém a főnyeremény, majdnem hasra estem! Éppen dolgoztam és alig hittem el, hogy ez történik velem – emlékezik. Bea így már az igazán jó hírt vihette haza: hamarosan övé lesz a húsvéti hírlapos millió! Így is lett – mondja -, megérkezett a fődíj, melynek elköltésére is már megvan a családi stratégia: - Szeretnék új konyhabútort és egy kisebb lakásfelújítást – mondja, hozzátéve, reméli, hogy még a nyár folyamán megvalósulhatnak az álmai. – Amióta felhívtak a főnyeremény hírével, én olyan boldog vagyok, hogy még felbosszantani sem tud senki! – teszi hozzá és mosolyog. Folyamatosan mosolyog – már ezért is jó helyre vitte a szerencse a Fejér megyei főnyereményt!