A megjelent csapatok felsorakoztak a 9 órási megnyitóra, majd Vízi Ignác ezredes, a Fejér Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság igazgatóhelyettese, valamint Geiger Zoltán alezredes, megyei tűzoltósági felügyelő köszöntötte őket, és vázolta a menetrendet.

Ahogy azt már jól tudhatjuk az elmúlt tizenkét alkalom alapján, nem egyszerű lépcsőfutásról van szó, hanem ilyenkor teljes menetfelszerelésben (védőcsizmában, nadrágban, kabátban, kesztyűben, sisakban, kompozit palackos légző­készülékben) vágnak neki a távnak a versenyzők, a cél, hogy mielőbb felérjenek.

A legutóbbi, ősszel megrendezett viadalhoz képest most többen jelentkeztek az erőpróbára: tizenegy csapat összesen negyvennyolc versenyzője. A hivatásosok közül a dunaújvárosi, a székesfehérvári és a sárbogárdi parancsnokságról érkeztek a résztvevők, valamint a megyei katasztrófavédelmi igazgatóság, a sárszentmihályi Sárvíz Tűzoltó Egyesület, a lajoskomáromi önkéntes tűzoltó-egyesület, a bicskei önkormányzati és önkéntes tűzoltók, valamint a vasmű és a papírgyár létesítményi tűzoltói is neveztek a megmérettetésre. Ezúttal a bicskei csapat kötelékében egy hölgyekből álló alakulat is színesítette a mezőnyt.

A futamok kezdete előtt megakadt a tekintetünk egy ifjún, aki tűzoltói védőruhában ugyancsak készült a megmérettetésre a felnőttek mellett. Mátyás Viktorról van szó, aki elmondta, 12 éves, és tűzoltó szeretne lenni. Külön erre a versenyre nem készült, de rendszeresen focizik, így van kondija hozzá. Nem véletlen az, hogy ilyen komoly hivatást választana magának, édesapja ugyanis a Sárvíz Tűzoltó Egyesület elnöke, aki azt is hozzátette, Viktor teljes menetfelszerelésben, de légzőkészülék nélkül teljesíthette a felfutást. Az összesítés alapján Czinkoczi Ábrahám, a Véd-Sz Dunaferr létesítményi tűzoltója volt a leggyorsabb, ő 52,71 másodperc alatt ért fel a lépcső tetejére. A csapatversenyt is a vasműs létesítményi lánglovagok nyerték.