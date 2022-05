– Nagy öröm, hogy újra itt tudunk állni három fa ültetésénél. Az ehhez kapcsolódó kezdeményezés zászlóvivője alapvetően Horváth-Tancsa Ágnes családügyi tanácsnok volt – emelte ki Cser-Palkovics András polgármester a Jávor Ottó téren csütörtökön. Az apropóról elmondta: 2019-ben született meg az elhatározás, hogy fát ültetnek az előző évben született fehérvári babákért. Ám jött a koronavírus-járvány, amely miatt 2020-ban és 2021-ben nem volt lehetőség e program folytatására. Azonban most, 2022-ben – bepótolva a kimaradt éveket – egyszerre három fát is elültethettek a Születés fája program apropóján.

– E területen, ahol ezt megálmodtuk, egészen 2033-ig van lehetőség a születés fáinak elültetésére – tette hozzá a város vezetője. Az eredeti elképzelésről a tanácsnok annyit mondott: a cél az volt, hogy emlékezzünk meg arról, hány gyermek születik a városban s hogy ők ilyenformán is kötődjenek a városhoz. – Ezek a fák azt is szimbolizálják, hogy a gyerekek úgy eresztenek itt gyökeret a városban, ahogy ezek a fák – fogalmazott Horváth-Tancsa Ágnes, aki eredetileg városrészenként képzelte el az ültetéseket, a központi helyszín azonban a Jávor Ottó tér lett. A faültetés időpontjára nem tűztek ki konkrét időpontot, azzal mindig a természethez és az időjáráshoz fognak igazodni. Bozai István városgondnok hozzátette: három hársfát ültettek, azok közül is erősebb, előnevelt – hatéves – példányokat.

– Most már mindenhová csak ilyen, díszítőerővel bíró csemetéket ültetünk a városban. Jobban erednek és sokkal erősebbek is.

– Ezeket a fákat unokáink is látni fogják – mutatott rá Cser-Palkovics András. A programban ültetett csemetékről pedig elmondható még azt is: mindegyik példány 800-900 gyermek születésének tanúbizonysága. Évente ugyanis körülbelül ennyi gyermek születik a városban. – A statisztika azt mutatja, hogy a városban emelkedik a születésszám, s ez mindenképpen jó hír – tette hozzá a hírlap kérdésére a polgármester.