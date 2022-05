Az ötlet a versenyt televízióban közvetítő Lantos András és Bodnár Gergely kommentátorok nyomán született, akik Cavendish kerékpárcseréjekor viccből megjegyezték, ennek a momentumnak örök emléket lehetne állítani a faluban, hiszen nem sűrűn történik ilyen egy kis település életében. Nos, a mondat elhangzását és a mezőny Zámolyon történt átsuhanását követően néhány perccel Sallai Mihály, polgármester és a helyi képviselők összenéztek és tudták: a viccnek szánt megjegyzést meg fogják valósítani.

Kedden a helyi művelődésszervező már festette a megállóra kerülő feliratot, a történetet magyar és angol nyelven röviden elmesélő és fotókkal illusztrált információs tábla pedig csütörtökön érkezett meg. Ezt a táblát erősítették fel annak az autónak a hátuljára, amelyet követve a szombati névadón megjelent kerékpárosok - felnőttek és gyerekek - nagyjából 4 kilométert tekertek a faluban, mielőtt megérkeztek volna a Cavendish megállóba. Az eseményre Fehérvárról, sőt Szentendréről is érkeztek kerékpárosok. A megálló építményének tetejére rózsaszínre festett kerékpárt helyeztek, elejére felkerült a Cavendish megálló felirat, míg az információs táblát a polgármester szombaton a megjelentek gyűrűjében saját kezűleg fúrta fel a helyére.

Az összegyűlteknek a polgármester arról is beszámolt, hogy csütörtökön találkozott Révész Máriusszal, az aktív Magyarországért felelős kormánybiztossal, akinek feltette a kérdést: szóba jöhet-e kerékpárút építése a 8123-as úton Székesfehérvár és Gánt között, Zámoly érintésével? – A kormánybiztos elmondta, Magyarország Kormánya mintegy 150 milliárd forintból épít kerékpárutakat az elkövetkezendő időben. Számunkra annyi a rossz hír, hogy Zámoly nem esik bele a tervezett Budapest-Balaton tengely nyomvonalába. Ám Révész Máriusz képletesen fogalmazva hozzátette: hajót és hozzá kötelet akkor lehet gyártani, ha ismerjük az úticélt és tudjuk, hogy annak eléréséhez pontosan milyen hajóra és milyen kötélre van szükségünk. Nos, Zámolyon most csináltunk egy „szigetet”! Legyen ez a megálló a jövőben egy kerékpáros zarándokhely, egy olyan úticél, aminek a közelében kerékpáros pihenőhelyet is létesítünk még az idén! Reméljük, a döntéshozók támogatnak majd egy olyan kerékpárutat, amin ide lehet tekerni! – mondta az esemény zárásaként Sallai.