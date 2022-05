Az elmúlt két év megyénk életébe is hozott kihívásokat: a koronavírus-járvány Fejér megyét sem kímélte. A harmadik hulláma során, március-április hónapokban volt a legmagasabb az elhunytak száma: 63–87 százalékkal voltak magasabbak a mutatók, mint az előző év hasonló időszakában. Az augusztusi és szeptemberi hónapokban sokkal jobban alakultak a számok, 2,4, illetve 8 százalékkal kevesebb volt az elhalálozás, mint egy évvel korábban. A természetes fogyást tekintve is szerencsésebbnek mondhatjuk magunkat. Emellett a többi megyéhez hasonlóan nálunk is nőtt a házasulandók száma, amely 14 százalékkal volt magasabb 2021-ben az egy évvel korábbihoz képest.

Területi adottságait, fekvését tekintve Fejér megye mondható az egyik legszínesebbnek hazánkban. Ez a változatosság gazdaságilag is sok lehetőséget ad...

A 108 Fejér megyei település közül 17 városi rangot birtokol, ebből kettő – Székesfehérvár és Dunaújváros – megyei jogú nagyváros. Elhelyezkedésénél fogva mindkét település gazdaságilag nagy szerepet tölt be a megyében. A külföldi befektetők körében népszerű célpontok, ha csak a nagyvállalatok számát is nézzük.

Az ország többi részével ellentétben nagyobb volt a lakásépítési kedv is a megyében. Összesen 495 lakást vettek használatba az új tulajdonosok, melyek 31 százaléka Fehérváron, 30 százaléka a többi városban, 39 százaléka községekben épült. Még mindig a családi ház a legnépszerűbb, az új építések 72 százalékát ez teszi ki, a fennmaradó rész a többszintes, többlakásos és lakóparki lakásokból adódik. Az új lakások átlagos alapterülete is eltér az országos átlagtól. Amíg nálunk jellemzően 120 négyzetméteres lakások épültek – több mint a fele négy vagy annál több szobával –, addig az országos átlag csak 87 négyzetméter.

A jövőbeni lakásépítési kedv az országos átlaghoz hasonló ütemben emelkedett. Az év ezen részében (az első három negyedévben) utoljára 2008-ban adtak ki ennél is több lakásépítési engedélyt. A lakásárak is jelentősen meglódultak az elmúlt évben, csaknem 25 százalékkal lettek magasabbak Fejér megyében. Ha az eltelt két évet nézzük, a babaváró hitel megjelenése óta 70 százalékkal ugrottak meg az árak. A legnépszerűbb települések Székesfehérvár után Bicske, Gárdony és Dunaújváros. A támogatások lehetőséget adnak arra, hogy minél többen költözhessenek ki a városból, így egyre népszerűbbek az agglomerációban elhelyezkedő települések. A járvány miatt is többen szeretnének kiszabadulni a bezártságból.

Az emberek a 30 millió forintos, kis telkes, kis házakat keresik jószerével, a nagyobb és drágább ingatlanokra kisebb a kereslet. Népszerűek még a belvárosi lakások, és megugrott az érdeklődés a használt vagy esetleg felújítandó ingatlanok iránt is. Elmondható, hogy itt is a lakóházak a legkelendőbbek. A lakásbérleti díj átlagosan 120 ezer forint Fehérváron.

Területi adottságait tekintve is jó választás Fejér

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

Fejér megyében a foglalkoztatottak száma a hazai növekedéssel szemben csökkent. Megnőtt az álláskeresők száma, 10 üres álláshelyre 76 álláskereső jutott, számuk 2021 áprilisa óta csökken. A pályakezdő álláskeresők száma 43 százalékkal csökkent. Az álláskeresők 36 százaléka legfeljebb 3 hónapja, 38 százaléka egy éve nem tudott elhelyezkedni, számuk 23 százalékkal haladta meg az előző év szeptemberit. A tartósan állást keresők száma nőtt leginkább. Ők most 34 százalékkal vannak többen. A munkanélküliek legnagyobb része legfeljebb 8 általánossal rendelkezik. 26 százalékuk szakmunkás, vagy szakiskolai bizonyítványa van, 28 százalékuknak érettségi, illetve technikum, 7,3 százalékuk diplomás. A megyék közül itt az egyik legmagasabb az átlagfizetés. 2021-ben a teljes munkaidőben dolgozók havi bruttó átlagkeresete 418 ezer, az adókedvezmény nélkül számított havi nettó átlagkereset 278 ezer forint volt. A növekedés üteme meghaladta az országos átlagot. Az alkalmazottak 2,6 százalékkal kevesebbet kerestek az országos átlagnál. A versenyszférában 8,8 százalékkal nőttek a bruttó bérek, a költségvetési szférában 9,9 százalékkal. Az átlagkereset a fizikai foglalkozásúaknál 8, a szellemieknél 10 százalékkal nőtt.

A megye szálláshelyei tavaly nyár óta ismét korlátozások nélkül várják a vendégeket. A szállodákban, panziókban, kempingekben, üdülőháztelepeken vagy a közösségi szálláshelyeken az év első kilenc hónapjában 56 százalékkal, illetve 1,4 százalékkal kevesebb éjszakát töltöttek a vendégek, mint 2019-ben és 2020-ban. A legforgalmasabb időszaknak a III. negyedév mondható. A vendégéjszakák száma 2019-hez képest 46 százalékkal visszaesett, viszont 7,4 százalékkal túlszárnyalta a 2020-as évet. A 2020-as csökkenés a legnagyobb volt a megyék között. A külföldről érkező vendégek 2021 főszezonjában 27 ezer éjszakát töltöttek el itt, 41 százalékkal kevesebbet, mint két évvel korábban, 2020-hoz képest viszont kétszer többet. Ugyanebben az időszakban a belföldi vendégek 156 ezer éjszakát töltöttek a megyei szálláshelyeken, ami a 2019-es adatoktól 46 százalékkal, a 2020-astól pedig 0,9 százalékkal maradt el.