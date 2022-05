Egy kutyatulajdonos az interneten hívta fel a többi gazda figyelmét, hogy a belvárosban fekvő Szent István téren gyomirtóval permeteztek, a munkát végző férfi tájékoztatása szerint pedig a szer veszélyes a kutyákra. Ezzel kapcsolatban felkerestük Székesfehérvár városgondnokát, Bozai Istvánt. Tájékoztatása szerint a munkát nem ők végezték, az említett napon munkatársaik egyáltalán nem permeteztek a városban.

Bozai István elmondta, hogy a gyomirtás nem közterületen, hanem egy sorompóval lezárt magánterületen történt, éppen ezért nem is ők végezték. – A városgondnokság kizárólag közterületen engedélyezett vegyszerrel permetez – emelte ki a városgondnok. Mint elmondta, az ilyen jellegű munkákat csak az éjszakai órákban hajtják végre, a játszótereken pedig még akkor sem, ott nem végeznek kémiai gyomirtást. Bozai István a kutyatulajdonosokra nézve is megnyugtató választ adott. Elmondta, hogy a közterületen engedélyezett vegyszerek használata egyúttal azt is jelenti, hogy nem alkalmaznak olyan szereket, amelyek veszélyesek lennének az ebek számára.