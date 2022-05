Tucatnyi állomáshelyen lehetett kipróbálni a legkülönbözőbb játékokat a sakktól és a bizalompályától kezdve, a jelvénykészítésen és a nem halló és nem látó sátoron át a kerekesszékes akadálypályáig.

Tényi Helga főszervezőtől, a móri Bice-bóca Egyesület vezetőjétől megtudtuk, hogy az állomásokon a feladat elvégzését követően pecséteket lehetett beszerezni, és akinek legalább hét összegyűlt, az már mehetett is a Kapucinus téri fagyizóba, hogy felfrissítse magát a nagy melegben és persze, hogy erőt gyűjtsön a további állomások nyújtotta lehetőségekhez.

A jelenleg is zajló eseményt Fenyves Péter, Mór város polgármestere nyitotta meg délelőtt 10 órakor, és az önfeledt szórakozás délután négy óráig tart. Mindenki izgatottan várja a nap két fő attrakcióját. Az egyik a már Móron többször is fellépő Krizbai Teca koncertje lesz, a másik pedig egy Állati jó bemutató Tóth Gábor előadásában. A szakember ezúttal az alkalmazkodás mestereit mutatja be a ligetbe látogatóknak.

A covid miatti hosszú szünet után nagy szüksége volt erre az izgalmakkal és játékokkal teli közös napra az egyesület tagjainak, annak ellenére, hogy a legnehezebb időszakban is igyekeztek megoldani a kapcsolattartást a közösségen belül. Tényi Helga elmondta: - A korlátozások idején elmaradtak az összejöveteleink és a közös kirándulások is, de helyette a leghidegebb hónapokban is eljártunk sétálni, felkeresve a móri látnivalókat, méghozzá idegenvezetéssel.

A különleges nap megszervezésében sok fiatal vett részt, segítve, hogy az esemény gördülékenyen menjen és hogy mindenki maradandó élményekkel térhessen haza szombaton este.