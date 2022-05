A Nap hívogató sugarai az egészséges életmódra törekvőket is a szabadba csalogatják. Az otthoni polifoam-szőnyeget és a kézi súlyzókat, valamint a konditermek sokat ígérő gépeit hátrahagyva egyre többen veszik birtokba a szabadtéri sporteszközöket.

A napokban az abai lakosság gazdagodhatott egy újonnan telepített fitneszparkkal. Az eszközök kivitelezése már a Magyar Sport Napjára elkészült, ám a hivatalos műszaki átadás-átvételre még néhány napot várni kellett. Az eszközökön olyan gyakorlatokat végezhetnek a sportolni vágyók, amelyekre jellemzően a konditermek adnak lehetőséget. A további fejlesztésekről Aba polgármestere beszélt lapunknak.

– Jelenleg a labdarúgópálya környéki terület funkcióváltása zajlik, ehhez illeszkedik ez a fitneszpark is. Elsősorban szabadidős és sportcélú létesítmények jönnek létre az elkövetkező kettő évben. Nyáron egy nagy játszótér épül a víztorony egyik oldalán, és bízunk benne, hogy ősszel vagy jövő év elejére elkészül a gyerekeknek szánt közlekedési park is. Ezenkívül szeretnénk felújítani a focipálya lelátóját és a területre vezető utat is. – beszélt a projektről Mikula Lajos, bízva abban, hogy a helybéliek örömüket lelik az új eszközökben.