Mint azt Sallai Mihálytól megtudtuk, mind a falu elején, mind pedig a végén a bálákra feltett, rózsaszínre festett kerékpárok alatti ponyvákat, amelyekre a Giro’d Italia logóját festették, ellopták. A faluban azonban több helyen, így a Kossuth utcán is végig térfigyelő kamerák működnek, amelyek rögzítették a történteket. Ezeken jól látszik, hogy a tettesek mikor és hogyan követték el a lopást.

- Az autó, mivel a hátuljára kerékpárok voltak rögzítve, feltételezem, hogy a Balatonról jött a Giro utolsó magyarországi szakaszversenyéről vasárnap este. A felvételeken jól látszik, hogy tudják, miért jöttek: tudatosan álltak meg, ahogy beértek a faluba Fehérvár felől a bálák előtt, majd a ponyvát tartó kötelet elvágva a kocsiba tették a holmit. Ugyanez történt a falu Gánt felőli végén is – mondta a polgármester, aki természetesen feljelentést tett a rendőrségen. Hozzátette: Zámoly szegény település, nekik ez is veszteség. Ugyanakkor ennek a ponyvának a másik oldalát szerették volna használni arra, hogy a szerdán Zámolyon is áthaladó Tour de Hongrie kerékpáros mezőnyét is üdvözlő felirattal fogadhassák.

Sallai elmondta, amennyiben a tettesek visszaszolgáltatják az ellopott ponyvákat, úgy a feljelentést visszavonja és amennyiben ezt személyesen tennék meg, kilétükről is hallgatni fog!

A feol.hu arról is értesült, hogy azt a buszmegállót amelyben a pénteki szakaszon Mark Cavendish – aki egyébként a vasárnapi szakaszt megnyerte - kerékpárt cserélt, a jövőben róla nevezik el és az esemény emlékét kis tábla is őrzi majd. Nem mellesleg a település pályázott a Giro magyarországi szervezői által meghirdetett versenyre, amelyben keresik a legkreatívabb szurkolói aktivitást, illetve a legjobb település dekorációt.