Ahogy azt mindannyian megtapasztalhatjuk, az elmúlt hónapokban, illetve gyakorlatilag az elmúlt egy-két évben sokkal kevesebb csapadék hullott Magyarországon, így a Móri-árokban is, mint ahogy azt a korábbi években megszokhattuk.

Bodajk is ebben a térségben van, tetejében a kútjai nemcsak a várost látják el friss és finom ivóvízzel, hanem több környező települést is, így tehát még fontosabb a vízhelyzet, mint általában.

A város polgármestere, Wurczinger Lóránt elmondta:

– Sok emberrel tárgyaltam erről, köztük a vízügyi igazgatóság, a kormányhivatal szakembereivel, illetve más szakértőkkel, klimatológussal. Ennek köszönhetően most már tényadatok is rendelkezésünkre állnak, így elmondható, hogy a helyzet drámai és kritikus, vagyis gyakorlatilag semmi jóra nem számíthatunk.

Arra a kérdésre, hogy milyen körülmények miatt jutott kritikus helyzetbe a város alatti vízkészlet, azt mondta:

– Arra valamennyien emlékszünk, hogy 2010, illetve 2011 extrém csapadékos év volt. Csak 2010-ben 1500 mm csapadék hullott, ami a Móri-árok szokásos évi átlagának, vagyis a 650 milliméternek a többszöröse. Ennek persze voltak hátrányai is, de közben fel tudtak töltődni a karsztban, a talajban a pórusok, és ennek folyományaként a tóban, illetve a város mélyebben fekvő területein megindultak a források. A csapadékos időjárás jellemző volt a rá következő évre is, amikor 800 mm esett, így sok terület víz alá került. Aztán jött a hirtelen váltás, vagyis az elmúlt évek aszályos időjárása. Elég az idei adatokat figyelembe venni. Lassan fél év eltelt 2022-ből, és a mögöttünk álló napokban lehullott cseppekkel együtt is csupán 100 mm esett eleddig.

Wurczinger arról is beszélt, hogy ennek az aszályos időnek egyenes következménye, hogy a felszín alatti vizeknek nincs utánpótlásuk. Mint megtudtuk, a településen három kút működik jelenleg. A Kajmáti I., illetve II. a nagyok, és van egy kisebb a focipálya mögött. A Kajmáti I. vízhozama 2000, a II.-é 1200 köbméter naponta. A harmadik kút lényegesen kevesebbet, 300 köbmétert ad naponta, és a Fejérvíz Zrt.-nek ezzel kell gazdálkodnia. Mivel ez nem könnyű, ezért Gintner Andrásnak, a Fejérvíz móri telephelyvezetőjének irányítása mellett, a biztonságos vízellátás érdekében, csatasorba állítják azt a régen nem használt kutat, amely valaha az első és egyetlen kútja volt a településnek. Gintner és az általa vezetett szakemberek további 300 köbméter kinyerésében bíznak.

A polgármester diagramokkal alátámasztott anyagot kapott a jelenlegi helyzetről. A dokumentumok azt bizonyítják, hogy két métert süllyedt a vízszint a karsztban, és emiatt tűnt el a víz, illetve apadtak el a tó fenekén a tápláló források. A város vezetője elmagyarázta:

– Mivel két méteren van a víz, nincs meg a kellő nyomás ahhoz, hogy felépítsen egy akkora vízoszlopot, amely a megszokott szintre töltené a tavat, ezért most csak úgy egy méter az átlagos vízszint, és ehhez társul az a súlyos probléma, hogy nincs is kilátásban komolyabb mennyiségű csapadék a jövőben sem.

Ideig-óráig okoz majd némi felfrissülést a tónak a Fejérvíz és a város közös terve. Az újranyitás előtt álló régi kútból a rendszerre kapcsolás előtt sok vizet ki kell emelni a mélyből, és azt nem engedik majd a felszíni vízelvezetésre szolgáló árokba, hanem a tó kapja meg.

Mint kiderült, a tó és a hajdani kút között mintegy 180 méter a távolság, amit a Bodajki Tűzoltó Egyesület könnyedén áthidal egy tömlőrendszerrel, így kap friss vizet a tó, ám a lakosok és az önkormányzat tapasztalata az, hogy az így érkező víz hamar elillan.

Azért jó hírekkel is tudott szolgálni a település vezetője:

– Van egy 390 millió forintos nyertes pályázatunk a tó környékének további szépítésére és építésére. Az előző turisztikai pályázattal ellentétben itt megtaláltuk a kiskaput, így ebből a forrásból már fordíthatunk pénzt a tómederre, illetve annak falára is.

Az is a tervek között szerepel, hogy kialakítanak egy keringési rendszert, mely segítségével a malomcsatornán leengedik a vizet, majd akár szűrő közbeiktatása mellett visszajuttatják az elfolyó vizeket a tóba. A szűrés azért fontos, hogy kinyerje a szerkezet a tó vizében található 8-9 mg/l foszfort, amelynek jelenléte jelentősen hozzájárul a fonalalga és egyéb növények felszaporodásához.

Sajnos nem csak a tókedvelőknek volt rossz híre a polgármesternek, ugyanis a szakemberek adatai szerint a gazdálkodók sem lesznek könnyű helyzetben. A jelentés szerint a számukra oly fontos talajvíz 2,5 méterre süllyed vissza Bodajk területén.