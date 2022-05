Sándor Lénárd Alkotmányjogi utazás Amerikában című könyvének a bemutatóját tartották az MCC Székesfehérvári Képzési Központjában szerdán. A könyv szerzőjének, aki az MCC jogi műhelyének vezetője, Kígyósi Evelin diák tette fel kérdéseit, aki szintén érdeklődik a jogtudományok iránt. Sándor Lénárd válaszaiból az amerikai jogállamiság, a demokrácia sajátosságaira derült fény.

A kötet bemutatója Zalaegerszegről indult országjáró körútjára és most Fehérvárra is megérkezett. Maga a kötet is így készült. Legnagyobb része elektronikus kapcsolaton keresztül, de az Egyesült Államok minden egyes részéből merítve. A szerző elmondása szerint csak így lehetett hitelesen megírni azt a sokszínű gondolkodást, ami Amerikát jellemzi. A könyv megszületésének ötletét egy nyári estén beszélgető diákok adták. Sándor Lénárdot megragadta a fiatalok szenvedélyes vitája a legfelső bíróságról. A szerző számára ez olyan tapasztalás volt, amiből sokunknak van mit tanulni: ezt szeretné az olvasóközönségnek átadni.