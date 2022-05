– Várható-e az uszoda bővítése, esetleg új létesítmény építése? – tette fel a kérdést az online fogadóóra egyik kérdezője, aki arra is kitért, az ott zajló edzések miatt kevés pálya áll a hobbi sportolók rendelkezésére, ezért indokolt lenne a bővítés.

– Amit a város saját forrásaiból meg tudott tenni, azt megtette – kezdte válaszát Cser-Palkovics András. – A strandot sikerült felújítani, az uszodában is történtek felújítások, a vízilabdázók segítségével új sátor került elhelyezésre, ami sokat javított a használhatóságon. Cél lenne még egy fedett medencetér kialakítása, a helye meg is van, de erre csak akkor lesz esély, ha nagyon jelentős külső támogatás érkezik, mert ez 10 milliárdos beruházás lenne. Fontos hozzátenni azt is, hogy a régi uszoda teljes felújítására is hamarosan szükség lesz, amelynek tervei elkészültek. Ennek költsége szintén milliárdokban mérhető.

Felsővárost érintően szóba került a Zámoly utca régen várt felújítása: az útburkolat, a leállósáv és a bicikliút fejlesztéséről, valamint a bevásárlóközponthoz vezető úthoz kapcsolódó járda kiépítésének lehetőségéről is érdeklődtek. A polgármester válaszában elmondta, a vállalkozási szerződést már megkötötte a város, hamarosan indulhat az érintett szakaszon a kivitelezés.

A kerékpáros közlekedéssel kapcsolatban érdeklődött egy hozzászóló, várható-e a Seregélyesi úton kerékpárút kialakítása? Ez sokak napi munkába járását tenné biztonságosabbá.

– A Seregélyesi út melletti kerékpárút tanulmánytervei elkészültek, a szükséges helybiztosítás a Helyi Építési Szabályzatban megoldott. Pályázati lehetőségeket kutatunk. Jelenleg a déli összekötő út és a Váralja sori új bekötés mellett épül ki kerékpárút, így az iparterületek a korábbihoz képest jobban megközelíthetők lesznek, mivel a Sárkeresztúri úti kerékpárút közvetlen kapcsolatot kap a Seregélyesi úttal – reagált a kérdésre a polgármester.

– Évek óta húzódik a Fürdő sor, valamint a Fürdő utcát a Tóparti Gimnáziummal összekötő híd felújításának ügye – idézte fel az egyik környékbeli kérdező, aki arra volt kíváncsi, mikor várható érdemi előrelépés az ügyben.

– Jó híreim vannak a kishíd felújításával kapcsolatban, ugyanis minden engedély rendelkezésre áll, múlt héten kaptuk meg a vízjogi engedélyt. A beszerzési eljárást jövő héten indítjuk, így nyáron a híd átépülhet a közműkiváltásokkal együtt – reagált Cser-Palkovics.

Többen felvetették egy élményfürdő létrehozásának lehetőségét. A polgármester a felvetésekre reagálva elmondta, régebben voltak ilyen jellegű fejlesztésre vonatkozó pályázatok, akkor a város nem élt a lehetőséggel. Jelen körülmények között nem lenne reális közpénzből élményfürdőt építeni, azonban a városi strand hamarosan megnyitja kapuit és csúszdáit.