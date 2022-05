Egy nagy és közös projektnek köszönhetően több száz tanuló használhatja majd azt a szerkezetet, melyet hétfőn adtak át a Széchenyi Technikumban. Képzési, illetve vizsgáztatási fejlődésről is volt szó a rendezvényen, ahol az Innovatív Képzéstámogató Központ képviseletében Katona Gábor, a robotot irányító Rexroth nevében Fuchs Ádám beszélt. De szóhoz jutott Kálmán Imre, az Alkotó Jövő Kft, valamint Fülöp Anita, a Székesfehérvári Szakképzési Centrum vizsgaközpontjának vezetője is.

A 150 milliós gépsort egy konzorciumnak köszönheti az iskola, illetve az iskolák, ugyanis a móri Perczel és a fehérvári Váci Technikum is részese ennek a projektnek, lévén, hogy ezekben az intézményekben is gépész vagy mechatronikus képzés, tudtuk meg Horváth Lajos Zoltántól, a Széchenyi igazgatójától, aki hozzátette: – Ez egy szimulációs eszköz, tehát nem egy konkrét termék gyártását mutatja be, hanem bármely munkaterületre alkalmazható módszertanokat és metódusokat tanulnak meg a gyerekek, amivel majd az iparban ténylegesen találkoznak.

Az eszköz két fő részből áll. Az egyik maga a gyártásszimulációs eszköz, a másik egy gyártási folyamatokat segítő, kollaboráns robot, ami egyrészt elvégezheti az ember helyett azokat az anyagmozgatásokat, ahol éles, hegyes vagy éppen forró a munkadarab, emellett olyan érzékelői is vannak, hogy a hagyományos robotokkal ellentétben ez nem tud az emberben kárt tenni.