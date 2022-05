Vajon mi a helyzet azokkal a kerékpárutakkal, amelyek eredeti fénye már megkopott, s az útburkolat piktogramjai is már csak nyomokban jelzik, hogy merre van az előre? A régebbi kerékpárutakat is előszeretettel használják a biciklisek, így nem túlzás állítani, hogy többek között a Palotai úton és a Prohászka út vasútállomáshoz közelebb eső szakaszán, valamint a Horvát István utcában is fokozott a kerékpáros-forgalom. Ezen kerékpárutakon haloványan mutatja magát a sárga – esetenként fehér – felfestés, amely egykoron a gyalogos és a kerékpáros sávot volt hivatott egymástól elválasztani.

A burkolatra festett piktogram többnyire már csak nyomokban látható. Az önkormányzatot arról kérdeztük, várható-e ezen burkolati jelek újbóli felfestése, a kevéssé tökéletes állapotú osztott gyalogos és kerékpáros útvonalak fejlesztése. Mint megtudtuk, az osztott kerékpáros-gyalogos út jogszabályilag már nem megengedett, vagyis az új útvonalak kialakításánál – avagy a meglévők felújításánál – más módon kell kijelölni a sétálók és a kerékpározók útvonalát. – Az elválasztásnál már nem elég a festék, szegély, hanem eltérő burkolat kell a vakok és gyengén látók miatt.

Ahol ez nincs, ott osztatlan a pálya és figyelni kell a gyalogosokra, valamint csak 10 kilométer per óra sebesség a megengedett – tájékoztatta lapunkat a közlekedési iroda. Tehát azokon az járdaszakaszokon, amelyek még a régi időkből maradtak, s korábban osztottként funkcionáltak, most vegyesen közlekedhetnek a gyalogosok és a kerékpárosok, betartva a fent leírt sebességkorlátot. Ehhez többé kevésbé a város KRESZ-táblái is alkalmazkodnak, több helyen az osztott útvonalat jelölő táblákat kicserélték, s az új jelzés már a megváltozott szabályokat mutatja, ezekre érdemes ügyelni, a megszokás nem mentség.

Az újonnan épülő kerékpárutaknál tehát, ahol egymás mellett haladnak a gyalogosok és a kerékpárosok, eltérő burkolat jelzi a szabályos közlekedést – erre jó példa a Prohászka utca felújított szakasza, ahol a közös szakaszon a kerékpárosok aszfalton tekernek, míg a gyalogosok térkövön sétálnak.