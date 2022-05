A Csókakő és Csákberény közötti borúton, ahol rendkívül magas a kerékpárosok száma is, sokan álltak meg a több hektáros pipacsmező mellett, hogy képeket készítsenek ezen a páratlan szépségű területen.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Azonban a pipacs bármennyire is gyönyörű, és bármennyire is szimbolikus jelentőséggel bír, ettől függetlenül nem lehet hagyni hogy elszaporodjon. Ezért a traktoros már dolgozik rajta, hogy levágja mindet az utolsó szálig. Összesen 16 hektáron volt vörös a pipacs, melyek közé rengeteg kamilla is el tudott bújni.

Forrás: Palocsai Jenő / Fejér Megyei Hírlap

Ha valaki még szeretne részese lenni ennek a páratlan szépségnek, akár egy kirándulás akár egy fotózás erejéig, akkor az fusson most, mert órákon belül egyen zöld lesz a rosszul, de mégis gyönyörűre sikerült lucerna ültetvény.