A pákozdi NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Tatbányai 4x4 Terepjárós, Polgári Védelmi és Önkéntes Tűzoltó Egyesület, a Magyar Rescue 4x4, a Floyd Mentőkutyás Szolgálat Alapítvány, a Cserhát Különleges Mentőcsoport, valamint a Magyar Nemzeti Mentődrónpilóták Egyesülete az őszi gyakorlat után határozták el, hogy közösen folytatják a munkát, példát mutatva ezzel sok-sok ágazatnak, hogy az összefogásnak milyen hatalmas ereje van, és összedolgozva milyen nagy dolgokat vihetnek véghez.

Dari Csaba, a NOÉ Speciális Kutató-Mentő és Önkéntes Tűzoltó Egyesület vezetője elmondta, hogy összefogással sokkal erősebbek lettek, gondolhatunk itt akár a felszerelésre, a mozgósítható személyekre, a keresőkutyák számára, arról pedig nem is beszélve, hogy milyen tudás és tapasztalat van így együtt a birtokukban.

Minden csapat speciális kutatással és mentéssel foglalkozik, és úgy gondolták, hogy szeretnének Magyarországon elindítani egy ilyen példaértékű összefogást. Amióta megkötötték a megállapodást, azóta több riasztásuk is volt, melyen már közösen vettek részt, és bizonyították, hogy milyen erőket is képesek mozgósítani.

Ezen riasztások közül kettő érintette is megyénket. Május 6-án Sárkeresztesre riasztották őket a Fejér Megyei Tevékenységi Irányítási Központból, hogy egy idős ember ismeretlen helyre távozott otthonából. Csaba azonnal felhívta az együttműködő partnereket, és hat terepjáróval, egy kutyával, és tizenkét emberrel vonultak ki a helyszínre, hogy megkezdjék az eltűnt személy keresését. A rendőrség emberei meg is lepődtek, hogy milyen mentőcsapat termett a helyszínen pillanatok alatt. És ez még nem is a teljes létszám, amit mozgósítani tudnak, ugyanis a szervezet összlétszáma körülbelül 100 fő, melyet 15 mentőkutya egészít ki, valamint 30-40 terepjáró, és drónok minden mennyiségben, melyek hatalmas segítséget nyújtanak egy-egy bevetés során. A sárkeresztesi akció szomorú véget ért, mert ugyan a polgárőrök megtalálták az eltűnt személyt, de az életét sajnos már nem lehetett megmenteni.

Nemrégiben pedig Bicskére riasztották őket. Itt a teljes csapatot mozgósítani tudták, nagy erőkkel indultak meg a helyszínre, de ez az eset szerencsésebb kimenetelű volt, ugyanis a járőrök időközben megtalálták az eltűnt személyt, így a mentőcsapatok segítségére nem volt szükség, vissza kellett fordulniuk. De Csaba így is nagyon büszke volt, hogy rövid időn belül tudnak útnak indulni egy ilyen képzett csapattal, akiknek mind egy cél lebeg a szeme előtt: segíteni a bajba jutott embereken!

- Az a legszebb ebben az egészben, hogy több száz kilométerre vagyunk egymástól, mégis egy riasztás miatt, egy emberként, együtt gondolkodva tudunk cselekedni. Ilyenkor nem számít a távolság, nem számít semmi, csak megyünk, és az a célunk, hogy minél több emberi életet mentsünk meg, mert ennél nincs fontosabb a világon - zárta sorait Dari Csaba, akivel a Palotavárosi tavaknál találkoztunk, és betekintést nyerhettünk egy gyakorlatba, ahol lelkes és okos kutyák keresték az "eltűnt személyeket". Talán egyszer ők is a csapat részei lesznek, és szimatukkal, a gyakorlatok során megszerzett tapasztalatukkal életeket is menthetnek majd!