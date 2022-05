Csendesnek tűnő, mégis aktív közösség

A településen mintegy 2500-an élik mindennapjaikat, s habár a falu csendesnek tűnik, a helyiek szerint kicsit sem unalmas, hisz Sárkeresztúron mindig történik valami.

Ludányi Jánosné

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Ludányi Jánosné, vagy ahogy a faluban ismerik, Mariska néni születése óta sárkeresztúri lakos. Mint mondta, el sem tudná képzelni, hogy máshol éljen.

– Miért jó Sárkeresztúron élni? A lakosság, a szeretet és az összetartozás miatt. Az emberek olyan összefogással élnek, hogy mindig számíthatunk egymásra – mondta a közösségről Mariska néni, aki úgy fogalmazott, számára Keresztúr a világ közepe. A település értékei közül a Sárkány-tó szépségét és különlegesen gazdag élővilágát ajánlaná az ide látogatóknak.

Marácziné Barcza Renáta

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Marácziné Barcza Renáta szintén tősgyökeres keresztúri, mint mondta, szülei, nagyszülei is helybéliek, így számára sem volt kérdés, hogy itt alapít családot. A Szeretem Sárkeresztúrt Egyesület aktív tagjaként a közösségi rendezvények szervezésében és a faluszépítő akciók lebonyolításában is részt vállal. A helyi programok közül a nagy érdeklődésre számot tartó C kategóriás kettesfogathajtó versenyt ajánlaná azoknak, akik szívesen eltöltetnének egy kis időt a településen.

– Csendesnek tűnünk, viszont ha meg kell mozdulni, akkor mindenki ott van és segít – tette hozzá.

Rudniczai Rudolfné

Forrás: Elekes Gergő / Feol.hu

Munkája révén 22 éve él a településen Rudniczai Rudolfné, aki immár három évtizede vezeti a helyi óvodát. Mint mondta, a közösségre jellemző, hogy aktívan részt vesznek a rendezvények előkészületeiben és lebonyolításában, így a közös programok mindenki számára feltöltődést jelentenek.