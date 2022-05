Istvánfalvi Dávid, Mór város alpolgármestere egyben a Móri borvidék TDM Egyesület elnöke is, így mindent tud a Lamberg pince felújításáról, hiszen ez a két szervezet pályázott, nyert és építtetett egy olyan helyet, ahol be tud mutatkozni Mór, illetve a Móri borvidékhez tartozó települések, pincészetek, érdekességek és látnivalók. A mintegy száz taggal rendelkező TDM feladata azonban nem ért véget a patinás épület megmentésével, ugyanis az üzemeltetés feladatai is az egyesületre hárulnak. Istvánfalvi elmondta: – Ez Mór város közösségi pincéje, és mostantól látható lesz itt lakók és ideérkező turisták számára. Ez egy hiánypótló közösségi épület, mely a jövő héttől kezdi meg munkáját. A közelgő Hársfa fesztivál résztvevői láthatják majd először. Ötnapos nyitvatartással indulunk és ezt később az igényekhez fogjuk igazítani. A borok kóstoltatásán túl bemutatjuk a borvidék szőlőtermesztési és borkészítési hagyományait is.

A régi-új pince megáldása sem maradt el

Forrás: Nagy Norbert / FMH

Az eseményen beszédet mondott Molnár Krisztián is. A megyei közgyűlés elnöke elmondta: – Már az hatalmas eredmény, hogy Mór 5,3 milliárd forint fejlesztési forrást nyert, ami országos viszonylatban is példaértékű, ugyanakkor azt is el szoktuk mondani, hogy ezek a fejlesztések nem a semmiből vannak. Ez a mai például úgy valósulhatott meg, hogy a megye a forrásokat határidőre és felelősségteljesen használta fel, és ezért kaptunk plusz kereteket turisztikára, aminek egy részét ide áramoltattuk.

A pince előterében egy virtuális tábla segítségével megkereshetjük azokat a pincéket, pince utcákat, amelyekre kíváncsiak vagyunk. A képeket nézve megkóstolhatjuk azokat a borokat, melyeket ott állítanak elő, és ha mindkettő tetszett, akár a pincéből felkerekedhetünk és megkereshetjük a kiválasztott borászatot.

Az ünnepségen a Móri Értéktár Bizottság is jelen volt. Elnöke, Kajos Péterné elmondta, hogy egy olyan hellyel gazdagodik Mór városa, amit minden család magáénak érezhet. Egy magánszemély terjesztette eléjük a Lamberg pince ügyét. Azt megvizsgálták, majd felvették az értéktárba. Kajosné az erről szóló okiratot még a pinceajtóban állva át is nyújtotta Istvánfalvi Dávidnak.