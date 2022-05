A 10 millió fa kezdeményezés alapelve, hogy politikamentesen és nonprofit alapon működik, szem előtt tartva a megelőzést és az elővigyázatosságot. A fák ültetésével a klíma védelmére, a biodiverzitás megőrzésére és a humán környezet javítására való törekvés a cél, vállalva az elültetett növények utógondozását hosszú távon is.



Ezen a napon digitális élményben is részük volt a látogatóknak: a bemutatón háromdimenziós nyomtató által készülhetett el egy kiskutya. Itt szó esett a nyomtatószálról, az úgynevezett filamentről is, ami két éven belül biológiailag lebomlik: környezetbarát összetételű, természetes alapanyagból készül. A bemutatón kipróbálhatták egy robot működését is, ami négy szín felismerése kapcsán kapta a parancsot; és sikere volt a virtuálisvalóság-szemüvegnek.