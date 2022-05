Néhány nappal ezelőtt az Egyesült Államokból, Alabama államból küldtek az ottani baptisták egy napi kétezer személy ellátására képes, tehát elég komoly kapacitású mobil konyhát a magyar Baptista Szeretetszolgálat pákozdi logisztikai központjába. A magyar segélymunkások a konyha részeit tartalmazó ládákat pénteken szállították el Beregszászra, ahol az elkövetkezendőkben ukrajnai belső menekültek és kárpátaljai rászorultak részére készítenek és osztanak majd ételt a munkatársak és az önkéntesek. Ilyen mobil konyhát egyébként már használtak a magyarok együtt amerikai partnereikkel, tehát egyáltalán nem ismeretlen számukra az összeszerelése és üzemeltetése, hiszen korábban több természeti katasztrófa után már ott voltak és dolgoztak az Egyesült Államokban. Most kiderült, hogy ennek a rutinnak mennyire jó hasznát veszik a jelenlegi háború idején.

A karitatív szervezet azt tervezi, hogy a mobil konyha élelmiszer-alapanyaggal való folyamatos ellátását részben a pákozdi raktárból oldják majd meg, ehhez pedig további adományokat várnak. A pénteken Ukrajna területére ért, öt járműből álló szállítmány – amely első volt a Kárpátalját ért minapi rakétatámadás óta – nem csupán a mobil konyhát tartalmazta, volt az autókon egyebek mellett tartós élelmiszer, fertőtlenítő és mosószer, valamint két tonna vetőburgonya is.

Természetesen Kárpátalján beszédtéma a háború 69. napján becsapódott rakéta, amely bár 200 méter sugarú körben repítette szét szilánkjait, szerencsére halálos áldozatot nem követelt. Az érthető aggodalom azonban megnőtt a magyarok körében is. Feltételezések szerint az orosz erők célja nem annyira a károkozás, mint annak megszüntetése volt, hogy Kárpátalját továbbra is a béke szigetének tekinthessék az ott élő magyarok és az ukrajnai belső menekültek. Akik száma elérte a 400 ezret, miközben az egész tartomány összlakossága egymillió fő, ez pedig azt jelenti, hogy a menekültek aránya elérte a 40 százalékot. Azt mondják, Kárpátalja teherbírásának végén jár, ezért van szüksége egyre több segítségre: például olyanra, amely pénteken Pákozdról a helyszínre érkezett. Mindennap van légiriadó, de ezt eddig csak egy esetben követte támadás: ezután már ebben sem lehet biztos senki a történelmi vidéken.

Ahogy telnek a napok, egyre feszültebben várja Ukrajna nyugati részén mindenki az orosz második világháborús nemzeti ünnepet, május kilencedikét, de kevesen vélik azt, hogy az orosz elnök csapatainak győzelmét jelenti majd be: sokkal valószínűbb, hogy a hivatalos hadiállapot beálltáról beszél majd. Nem jó hír a kárpátaljaiaknak és a világnak ez, és az sem, hogy egyes elemzők szerint az oroszok haderejüknek eddig csupán csekély százalékát vetették be a frontokon. Persze továbbra is sok a félrevezető információ, ám ahogyan Winston Churchill mondta: „Rengeteg hazugság van a világon, és ebben az a legrosszabb, hogy ezeknek a fele igaz.”