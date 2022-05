Az Innovatív Képzéstámogató Központ Zrt. és a KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. 2021 októberében hirdette meg a Modellvállalat szimulációs versenyt, amelynek válogatójára 77 színvonalas pályamunka érkezett. Közülük 34 továbbjutó folytathatta a megmérettetést, ma pedig annak a 10 csapatnak nyitották meg a két napos döntőt, akiket a szakmai zsűri a legjobbnak értékelt. Az európai uniós támogatással megvalósuló projekt keretében a résztvevők havonta közel 20 ezer forintos ösztöndíjat kaptak, felkészülésüket pedig 21 mentortanár támogatta.

Lőrincz Krisztián a projekt szakmai vezetője kiemelte, nagyon színvonalas pályamunkákkal neveztek a fiatalok, amelyeket a verseny során folyamatosan csiszoltak, építettek. Mint mondta, különböző területekre irányuló tervek születtek, a webshop keretében történő értékesítéstől egészen a méhészetek támogatása is előtérbe került egy-egy csapatnál.

Forrás: Fehér Gábor / Fejér Megyei Hírlap

A megnyitón a verseny résztvevőit köszöntötte Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere is, aki köszönetét fejezte ki a szervezők felé, hogy a döntőt a városban rendezik meg. Kiemelte, országos szinten is, de emellett Székesfehérváron, iparvárosként is jelentős szerepe van a szakképzésnek, amely az elmúlt időszakban folyamatosan fejlődik.

A két napos döntő során a fiatalok egy másik projekthez kapcsolódó szimulátorokat is kipróbálhatnak. A számítástechnikai eszközök segítségével virtuális valóságban vezethetnek többek közt autóbuszt, kamiont, és azt is kipróbálhatják, hogyan lehet irányítani egy darut.