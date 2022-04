A Fejérvíz Zrt. tájékoztatása szerint a családi házas fogyasztóknál vízmérő leolvasást végeznek. Seregélyesen 04.25-től- 05.02-ig, Pátkán 05.05.-től-05.13-ig.

Alcsútdoboz, Alsószentiván, Balinka, Csabdi, Csókakő, Csősz, Felcsút, Göböljárás, Kisláng, Lovasberény, Lovasberény-Szőlőhegy, Lujza major, Mátyásdomb, Mór-mellékmérők, Nagylók, Óbarok, Pusztavám, Sárszentágota, Sárszentmiklós, Tabajd, Tác, Vasztélypuszta, Vál településeken a leolvasást május 01. és május 15. között végzik.

Az egyes településeken a mérőleolvasás pontos időpontját munkatársaik helyben kiplakátolják. Kérik a felhasználókat, tegyék hozzáférhetővé a vízmérőhelyeket. Ha ezt nem biztosítják, az előző időszak átlagfogyasztását veszik figyelembe. A rádiós modullal rendelkező mérők leolvasása a lépcsőházból, házon kívülről történik. Amennyiben rádiós modullal rendelkező mellékvízmérők leolvasása bármilyen műszaki hiba, vagy egyéb ok miatt nem lehetséges, a szolgáltató a leolvasást a felhasználási helyen végzi, azt követően a hibát felderíti és kijavítja. A leolvasást napközben, munkaidő után és hétvégén is folyamatosan végzik. Azokat a felhasználókat, akiket kétszeri megkeresésre sem érnek el, arra kérik, hogy a levélszekrényben hagyott leolvasó lapot töltsék ki és postafordultával küldjék vissza, illetve honlapukon keresztül is bejelenthetik mérőállásukat október 1-19. között.