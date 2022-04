A helybéliek által ismert és – a közösségi oldal visszajelzései alapján – szeretett vendéglátóhely tulajdonosa kereste meg lapunkat. Major Imre elmondta, az étterem néhai fia nagy álma volt, ő építette az egykori tsz-műhely helyén. Jelenleg ő a többségi tulajdonos, az éttermet bérlő üzemelteti.

– Az épület fala közvetlenül a telekhatáron van, a vészkijárat ajtaja önkormányzati tulajdonú területre nyílik – mondja a probléma kiindulópontját a tulajdonos. – A városvezetés nem veszi jó néven, hogy mi ide bejárunk. Ez egyébként egy szabad udvar, nagy terület, akár egy kamion is meg tud fordulni. Szólt a városvezető, hogy nem szeretné, ha itt parkolnánk. Mi annyit kértünk, hogy kiszállításkor hadd hordjuk ki a vészkijáraton át az ételeket. Ez könnyítené a szállítást, mert a vészkijárat közelebb van a konyhához. Legutóbb épp pakolta a két futár az ételeket és magam is ott parkoltam, a polgármester odajött és kérte, hogy vigyük el az autókat onnan, ezt teljesítettük is. Ezt követően ő három raklap térkövet tett a vészkijárat elé, hogy ne lehessen ott közlekedni – beszélt a fennálló problémáról az étterem tulajdonosa, aki azt is hozzátette, a korábbi városvezetés idején a szóban forgó területre – az akkori polgármester javaslatára – még asztal és szék is került, sőt, a szomszédos szakrendelő dolgozói is gyakran átugrottak némi frissítőért, s helyet foglaltak ott, ahol jelenleg három raklapnyi térkő áll. Az eset kapcsán megkerestük a konfliktusban érintett terület tulajdonosát, az önkormányzatot.

A vészkijárat előtti terület az önkormányzaté, az itt parkoló autók okozták a konfliktust

Forrás: Önkormányzat

Mikula Lajos polgármester megkeresésünkre közleményben reagált: „Az abai polgármesteri hivatal és a szakrendelő közötti terület kizárólagosan az önkormányzat tulajdonában van. Az ott levő étteremnek, üzlethelyiségnek és műhelynek helyet adó épület hátsó fala a telekhatár. Így az étterem, az üzlet, a műhely tulajdonosainak nincs semmiféle tulajdonrésze az önkormányzati udvarból. Ezekhez az épületrészekhez elöl, a Dózsa utcáig tartozik jelentős terület. Innen biztosított a bejárásuk az ingatlanjaikba. Az épületrészeik előtti magántulajdonukban levő területet a saját döntésüknek megfelelően használhatják, ott a saját területükön parkolhatnak az autóikkal. Az önkormányzati udvart telephelyként használja az önkormányzat. Tehát az nem közterület, nem utca. Ott az önkormányzat építőanyagot, tűzifát tárol. Ezen túl itt vannak az önkormányzat különböző gépei, traktor, rakodógép, gréder. A telephely működése miatt ott rendszeresen nagy gépek közlekednek, ami fokozott odafigyelést és balesetveszélyt jelent. Emiatt, a balesetveszély miatt zárta le kerítéssel az önkormányzat minden oldalról a területet és szüntette meg az átjárást. (Az autós bejárat egy szalaggal volt ottjártunkkor lezárva – szerk.) Ennek részeként az önkormányzat megkérte az étterem üzemeltetőit, hogy ne az önkormányzat területén parkoljanak az autóikkal, hanem a saját területükön, a Dózsa utca felől. Az önkormányzat munkatársainak ne kelljen az önkormányzati telephelyen idegen tárgyakat, autókat kerülgetni, felügyelni a munka szervezése során – olyan tárgyakat, amelyeknek nem kellene ott lenni. Az étterem üzemeltetője erről írásos értesítést kapott. Sajnos a helyzet nem változott. Továbbra is rendszeresen az udvaron parkoltak az autóikkal. Erre a hivatal munkatársai és a polgármester is az elmúlt egy évben többször, az írásos jelzés után szóban is felhívta a figyelmet. Az előbbieken túl a polgármester az ügyről az ősz folyamán egyeztetett az ingatlan tulajdonosával. Megkérte, hogy beszélje meg a bérlővel, az étterem üzemeltetőjével, hogy ne álljanak be az udvarra. Felmerült, hogy hetente egy-egy napon áruszállítás miatt szeretnének beállni. Ennek akkor nem lett volna akadálya, a polgármester kérte, hogy ezt az igényt pontosítva és írásban küldjék meg. Sajnos az egyeztetés ellenére ez az írásos kérés az ősz óta nem érkezett meg. Összefoglalva, többszöri kérés ellenére változás sajnos nem történt. Az étterem üzemeltetői napi szinten bejártak az önkormányzati udvarra. Így az önkormányzat a feleslegesen balesetveszélyes helyzet megelőzése érdekében intézkedett. Tette ezt egy év után, miután láthatóan eredménytelenek voltak az ügy rendezésre tett kísérletei. Az ügy érdekessége, hogy annak kapcsán az önkormányzati munkatársak megvizsgálták a helyszínt. Kiderült, hogy az országos építési szabályok szerint olyan ajtó nem építhető be, amin keresztül közvetlenül a szomszéd udvarába lehet bemenni. Tehát az étterem hátsó ajtaja törvénysértő módon került beépítésre.”

Az engedélyek kapcsán érdemes hozzátenni, a tulajdonos elmondása szerint minden szükséges engedélyt beszereztek az egykori építkezés során, az engedélyezett tervrajzon jól látható a vészkijárat helye.

Igazságot tenni nem tisztünk, azonban azt elmondhatjuk, az étterem tulajdonosa úgy fogalmazott, legfőbb célja, hogy a korábbi időkhöz hasonlóan újra békés legyen az együttélés.