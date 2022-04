A nemrégiben megújult Bodajki Kegyhely a fejlesztéseknek köszönhetően még inkább keresett úti célja a kirándulóknak és különösen a zarándokoknak, ám eddig nem nagyon tudtak hazavinni emléket az otthonmaradóknak. Most gyökeres változás történt, ugyanis a tegnap megáldott bolt már a nyitás pillanatában is széles választékkal csábította a vevőket, és mint az Mórocz Tamás helyi plébános, címzetes apát szavaiból kiderült, a termékskála további elemekkel bővül a közeljövőben.

Az avatóünnepségen Mórocz úgy fogalmazott: -Én már ideérkezésem pillanatában éreztem, hogy ezen a helyen van min és van miért dolgozni és mára eljutottunk oda, hogy látszik is a munkánk és teljes pompájában látogatható az ország legősibb kegyhelye.

A plébános elárulta, hogy egy atyákból és civilekből álló, 12 fős csapat dolgozik a kegyhelyen és mostanra sikerült kialakítani egy olyan részt, ahol a két eladó, Karcz Lászlóné Erzsike és Topa Attiláné Erzsike segítségével megkezdődhet az árusítás.

Az atya hozzátette: -Külön öröm számunkra, hogy ez nem csak egy bolt, egy kereskedelmi egység, hanem egyben egy személyes találkozási tere, egy információs pontja is egyben a kegyhelynek, melyet teljes mértékben a plébánia üzemeltet majd.

Mórocz köszöntötte a meghívottak soraiban, a jobbára helyi, illetve környékbeli kézműveseket és vállalkozókat, akik produktumai, termékei felkerültek a bolt polcaira. A teljesség igénye nélkül, de lesz ott képeslap, logó, gyertya, kiadvány, kerámia, merített papír, ezüst ékszer. Emellett Lencsés Rita szörpjei, lekvárjai, teái, illetve a Kegyhely saját zenei CD-je is. De Rajki Péter fehérvárcsurgói gazdának, egyházközségi vezetőnek jóvoltából kapható már a Kegyhely bora, Spányi Antal megyés püspök engedélyével pedig ez a bolt lesz, a Székesfehérvári Egyházmegye központján kívül az egyetlen hely, ahol az egyébként kereskedelmi forgalomban nem kapható Püspök söre is szerepel a terméklistán.

Az áldás előtt percekben Wurczinger Lóránt is szólt a megjelentekhez. Bodajk polgármestere úgy fogalmazott: -Ezzel most egy fontos útnak nem a végéhez, hanem egy állomásához érkeztünk és talán azt is mondhatjuk, hogy ez egyben egy új út kezdete is.

Egy kis kellemes gítárhúrpengést követően Spányi Antal megyéspüspök szólt a vendégekhez. A főpásztor felhívta a figyelmet arra, hogy nem elég egy embernek, egy csoportnak a jó szándéka. Össze kell fogni, ha valamit igazán meg akarunk valósítani. Ez a hely egy üde színfolt, ami messzire sugározza az erejét. A kegyelem, ami innen árad, az túlmegy a megye határain és idővel majd az ország határain is túl megy majd. Ám ehhez meg kellett tenni azt, amit az elmúlt tíz évben megtettek az egyház és a város részéről is. Az ide betérő ember megpihen, megnyugszik és megerősödik lelkiekben is, aztán hazamegy, ám a zarándokokat várják otthon és kérdik, milyen búcsúfiát hozott? Ez a bolt ezt az igényt szolgálja ki és kívánom, hogy a Religio be is tudja tölteni ezt a küldetést.

Ezt követően a püspök megáldotta a boltot és a benne dolgozókat, majd rövid ima után boltlátogatás és agapé zárta a rendezvényt.