A Pentelei Waldorf Általános Iskola szülői kezdeményezésre 2015-ben nyitotta meg a kapuit. Az alapító szülők a tanítókkal egyetértésben az elmúlt két évben azon dolgoztak, hogy a most hetedikes gyermekeik a későbbiekben Waldorf-gimnáziumban tudják folytatni a tanulmányaikat. A munka gyümölcse most beérni látszik, reményeik szerint hamarosan egy újabb gimnáziummal lesz gazdagabb Dunaújváros. Ennek megsegítésére egy jótékonysági koncertet szervez a közösség április 8-án az evangélikus templomban ötórai kezdettel. A koncerten fellép a tanárokból és szülőkből álló iskolai kórus kánonokkal és Mozarttal repertoárjukban. Továbbá az iskola művészeti jellegét kidomborítva, a hangszereken tanuló kis és nagyobb diákok is bemutatkoznak. Minden zenekedvelőt, a Waldorf-pedagógia iránt érdeklődőt és gimnáziumba készülő családokat várnak, hogy a jó ügy támogatása mellett betekintést nyerhessenek kicsit a Waldorf világába és nem utolsósorban egy kellemes estét töltsenek muzsika mellett. Ahogy a szülők megfogalmazták, eljött az idő arra, hogy a város megismerje a Waldorf-iskolát, annak gyermekközpontú módszertanát és a tehetséges gyermekeiket egy jótékonysági koncert keretén belül.