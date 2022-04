Magyarországon az önkéntes tűzoltóság több mint 150 éves múltra tekint vissza, számos településen megtalálhatók a saját szabadidejüket mások biztonságára feláldozó lánglovagok. Szükség pedig nagyonis van rájuk, hiszen sokszor területileg közelebb vannak egy-egy esethez, mint hivatásos kollégáik, így az ő kiérkezésükig, jópár perccel korábban meg tudják kezdeni az oltási, mentési munkálatokat. Mivel önkéntes alapon működnek, tehát mindenki család, munka és egyéb tevékenység mellett végzi ezt a hivatását, a vérfrissítésre óriási szükség van!

Ha tehát Önt is érdekli a tűzoltók világa, és szeretne segíteni a bajba jutott embereken, itt a lehetőség! Az április 30-án induló képzés egy hónap leforgása alatt véget is ér, a sikeres vizsgázók pedig azonnal bele is vethetik magukat a tűzoltók izgalmas világába.

De mik a jelentkezés feltételei?

- Mindenképp 18 évet betöltött személyeket várunk, akiket egy általános orvosi vizsgálat alkalmasnak talál a feladatra. Ezek mellett a legfontosabb azonban a segíteni akarás megléte. A fizikumra vonatkozó elvárás nincs. Akik elvégzik a tanfolyamot, őket rögtön várjuk a Fehérvári Tűzoltó Egyesületnél, ahol a későbbiek során folyamat szakmai képzéseket is tudunk biztosítani az új kollégák számára - mondta el portálunknak Koppán Viktor Dávid, az egyesület elnöke.

Ha Önre is illik a fenti leírás, jelentkezhet az egyesület e-mail címén.