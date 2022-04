Tojáskereső versennyel kezdődött a húsvét reggel azoknak a gyerekeknek, akik családjukkal a Rác utcai Kézművesek házában kezdték a napot. Száz tojást rejtettek el az udvaron a szervezők, ám olyan nagy sikere volt a programnak, hogy kellett szervezni még egyet. A legügyesebbek nyereményt kaptak, de a versenyzők közül senki nem távozott üres kézzel: korábbi táborok agyagmunkái közül választhatott magának mindenki egy-egy kedves kis alkotást.

A házban is órákra leköthették magukat a gyerekek: volt gyöngyfűzés, fabárány "felbundázás", fafaragás és persze húsvéti rajzolás is - akinek segítség kellett, meg is kapta: az egyesület szakemberei - kedves hölgyek - mutatták türelemmel a helyes fogásokat. Köztük volt Dobrovitz Klára is, az egyesület tagja, a rendezvény lebonyolítója:

- Nagy öröm volt látni, hogy ilyen sokan jöttek el az első húsvéti rendezvényünkre, láthatóan sokakat érdekeltek a hagyományos kézműves technikák. A következő programunk is hamarosan sorra kerül: az Aranybulla-napunkon, április 23-án is várjuk az érdeklődőket!