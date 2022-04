Ahogy a széria eddigi összecsapásai, ezúttal is szoros csatát hozott a találkozó, a bikák másfél perccel a mérkőzés vége előtt szerezték meg a mindent eldöntő gólt, így 2-1-re nyertek hazai környezetben, a négy győzelemig tartó párharcban pedig már 3-0 az RBS előnye. Ahogy az első salzburgi derbin, így ezúttal is jó néhány fehérvári szurkoló indult neki a hosszú útnak, zsúfolásig megtelt a vendég szektor. De nem csak idegenben, hanem Székesfehérváron is összegyűltek a fanatikusok, hogy együtt biztassák kedvenceiket a kivetítő előtt. A helyszín a megnövekedett érdeklődés miatt ezúttal nem a Kiskút Tenisz Klub, hanem a MOL Aréna Sóstó rendezvényterme volt.

– Az első szó, ami eszembe jut, az a köszönöm – nyilatkozta honlapunknak Gál Péter Pál, a Fehérvár AV19 SC elnöke. – Köszönöm mindenkinek, aki eljött, és egy újabb helyszínt töltünk meg. Látjuk a TV-én keresztül, hogy mennyien kiutaztak Salzburgba is. Folyamatosan mi is tanulunk és fejlődünk együtt ezzel az egész történettel, amit a fiúk produkálnak idén. Először a csapatunkat már régóta támogató Kiskút Tenisz Klubban voltak a meccsnézések, de szépen lassan kezdtük kinőni, szerencsére. Akkor jött közösen a várossal egy ötlet, hogy a Székesfehérvár üzemeltetésében lévő MOL Aréna Sóstó termében tartsuk meg ezt az eseményt. Az ötlet a szurkolóinknál is nyitott fülekre talált, minden asztalnál szinte telt ház van. Az egész épületben több száz szurkolónk van. Ez egy óriási öröm és megtiszteltetés, a srácoknak is nyilván egy jóleső érzés, hogy több helyszínen ennyien szurkolnak nekik.

– Fantasztikus, amit a csapat már eddig elért, le a kalappal az egész klub előtt, hiszen története során először játszhat bajnoki döntőt az együttes – ezt már Mészáros Attila, Székesfehérvár alpolgármestere mondta. – A tábor is abszolút megérdemli, hogy méltó körülmények között szurkoljanak, itt pedig adott ez a kiváló létesítmény. Bízzunk benne, hogy lesz még lehetőség ilyen közösségi élményre, akár külső helyszínen. Köszönjük a klubnak a lehetőséget, hogy együtt meg tudtuk ezt szervezni.

Az ICEHL döntője hétfőn 19.45-kor Székesfehérváron folytatódik, a találkozóra elővételben már minden jegy elkelt.